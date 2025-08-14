The Telegraph: Trump ukrán ritkaföldfémeket és alaszkai ásványokat ajánl majd Putyinnak a békéért cserébe

Donald Trump arra készül, hogy hozzáférést biztosítson Vlagyimir Putyinnak ritkaföldfémekhez és egyéb ásványi anyagokhoz, hogy ösztönözze az orosz elnököt az ukrajnai háború befejezésére – értesült a The Telegraph. A lap szerint emellett az orosz repülőgépipart érintő nyugati szankciók feloldása is szerepelni fog Trump ajánlatai között, amelyeket pénteken ad majd elő Putyinnak a két fél alaszkai találkozóján.

A The Telegraph szerint Trump a jelenleg Oroszország által megszállt ukrán területeken található ritkaföldfémekhez adna hozzáférést Putyinnak. Mint emlékezetes, Washington májusban ritkaföldfémekről és egyéb ásványi kincsekről szóló megállapodást írt alá Kijevvel, ami lehetővé teszi számukra Ukrajna természeti erőforrásainak kiaknázását. Ehhez azonban Washingtonnak új bányákat kellene nyitnia, jelentős részben az oroszok által megszállt területeken. Vagyis Trump úgy akarja a béketárgyalásokra rávenni Putyint, hogy az ásványi kincsek egy részét, melyeket Volodimir Zelenszkijtől vesz el, odaadja az orosz agresszornak – legalábbis ez olvasható ki a The Telegraph cikkéből.

A lap szerint az ukrán anyagok mellett Trump Alaszka ásványkincseit is megnyitná Putyin előtt. A feltételezések szerint Alaszka jelentős felfedezetlen olaj- és gázkészletekkel rendelkezik, itt lehet a világ olajkészletének 13 százaléka.

Amikor a medve táncoltat: mire lehet számítani az alaszkai orosz-amerikai tárgyaláson? Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háború befejezéséről tárgyaljanak. Az USA célja a tűzszünet és talán hosszabb távon a béke, Moszkva pedig időhúzásra akarja felhasználni a Kijev és az EU kihagyásával kezdeményezett csúcstalálkozót.

Trump továbbá fel fogja ajánlani Putyinnak az orosz repülőgépek szervizeléséhez szükséges alkatrészek és berendezések exporttilalmának feloldását is. Ismert, hogy a nyugati országok a 2022-es ukrajnai invázió megindulása után korlátozták Moszkva hozzáférését a kulcsfontosságú pótalkatrészekhez és egyéb berendezésekhez. Emiatt az orosz légitársaságok, de maga az orosz légierő is régi repülőgépekből kioperált alkatrészekkel igyekezett megoldani a szervizeléseket, ám a barkácsmódszer kétes sikereit mutatja az is, hogy júliusban Oroszország távol-keleti részén lezuhant egy Antonov An–24, és a fedélzeten tartózkodó mind a 48 személy meghalt.

Szergej Csemezov, az orosz állami tulajdonú védelmi konglomerátum, a Rostec vezetője idén arról nyilatkozott, hogy az Oroszországban használt, nyugati gyártmányú repülőgépek közel 30 százaléka kényszerülhet öt éven belül a földre, ha nem kapnak karbantartást. Az oroszrepülőgép-szankciók feloldása jó üzleti lehetőség lenne a Boeingnek is, mutat rá a The Telegraph, mivel az orosz légitársaságok több mint 700 repülőgépből álló flottájában dominál az Airbus és a Boeing.

Brit kormányzati források azt mondták a lapnak, hogy az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem lesznek Oroszország számára kínált jutalomnak tekinthetők.

Trump szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Putyin „súlyos következményekkel” néz majd szembe, ha pénteki találkozójukon nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe. Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az alaszkai csúcs után azonnali újabb találkozót tervez Putyinnal, ezúttal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.