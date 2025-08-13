Tóta W. Árpád: Szovjethatalom plusz villamosítás egyenlő digitális Fidesz

Erős a gyanúm, hogy a „digitális” szót nem sokkal többször használják az úgynevezett fiatalok, mint azt, hogy „kibernetikus”. Vagy hogy „villamosított”. Volt ez nagy sláger pedig, alig száz éve tudjuk, hogy

szovjethatalom plusz villamosítás egyenlő kommunizmus; ezt hívjuk ma úgy, hogy digitális Fidesz.

A maskara olyasmi hatást kelt, mint egy rozzant öregember gördeszkával a vállán: értjük, mit akar eljátszani, csak nem nagyon megy neki.

Nőnek ki a földből az akár hétszáz fővel síkra szálló polgári körök. Mint egészen apró gombák, amiket se leszedni, se meghatározni nem hajolunk le. Halljuk, hogy nem történik ott semmi érdemleges: nincs hozzáadott értékük ahhoz képest, mint ha felütné a polgártárs a Magyar Nemzetet. Sokkal tartalmasabbak a paródiaoldalak, a görbe botját rázó vén hülyét megszemélyesítő kamu polgári körök. Amikre a Fidesz azzal reagál, hogy rázza a görbe botját, és feljelentéssel fenyegetőzik. Valódi, géppel írt feljelentés lesz!

És az egész rezesbanda azért csörömpöl, hogy elfedje az alig három hónapos bukást, a Harcosok Klubjának csődjét.