Munk Veronika: Itt az EU-s vakcina a média bajaira, de erősebb a betegség

Augusztus 8-ától kötelező alkalmazni Magyarországon az európai médiaszabadságról szóló rendeletet (EMFA), amelynek célja, hogy az unió országaiban kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb, demokratikusabb és sokszínűbb médiarendszerek gondoskodjanak az állampolgárok szabad információhoz és szabad médiához való hozzájutásának jogáról.

Juhéé! – kiálthatnánk mi, magyarok egymás felé nyitottan, most majd egy csapásra megoldódnak a médiarendszerünket sújtó problémák! Nem működhet többé kormányzati megafonként az adóforintjainkból hülyére tömött állami média, megszűnik a több mint ötszáz lapot, tévét, rádiót tömörítő, KESMA nevű kormányzati médiabehemót, nem figyelik többé kémszoftverrel az újságíróinkat, az állami reklámköltések nem emésztenek fel indokolatlan milliárdokat, és nem haveri alapon alakulnak. A miniszterelnök pedig örömmel válaszol a kormányzattól független média kérdéseire. Haha!