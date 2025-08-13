Szoboszlai Dominik a HVG-nek: Annyi időm nincs, hogy a nehézségeimen gondolkodjak

Éppen a napokban született meg a kislányod. Milyen változást vettél magadon észre, amikor megtudtad, hogy apa leszel?

Amíg nem született meg, fel sem tudtam fogni, mi vár rám. Még akkor sem, amikor már Borkának a hasában mozgott. Szerintem erre nem lehet felkészülni.

És milyen érzés most, hogy már megszületett?

Kevesebbet alszom. Teljesen más, mint eddig. Ő lett a prioritás minden téren. Nagyon sok odafigyelést igényel, de ez ilyenkor teljesen normális.

Talán picit korai, de szeretnétek, ha lenne kistesója?

Igen, én mindenképp szeretném. De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom.

Lehet rólad tudni, hogy fontosak számodra a tetoválások. Azon gondolkoztál már, hogy legyen egy tetkód, ami a lányodhoz köthető?

Gondolkoztam sokat, de még nem jutottam dűlőre, pontosan hogy is akarom. Nem akarok olyat, ami mindenkinek van, mint például egy talplenyomat. Valami újat és különlegeset szeretnék.

Egy évad már lefutott belőle, most nyáriszüneten van a HVG-n futó Penge podcast, amit a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron vezet. A műsor egyik küldetése, hogy felhívja a sportolók figyelmét a mentális felkészülés fontosságára. Ebben ti milyen segítséget kaptok Liverpoolban, különösen most, amikor egy tragédiát kell feldolgoznia a csapatnak?

Bármikor, bárkinek szüksége van egy beszélgetésre, sportpszichológus segítségére, akkor hozzá fordulhat. Minden segítséget megkapunk a klubtól.

Te mennyire igényled az ilyesmit?

Néha beszélgetek vele. De annyi időm nincsen, hogy a nehézségeimen gondolkodjak, de ha úgy adódik, másokkal is tudok ezekről beszélni, illetve magamban rendezem a dolgokat.

Az élsportban nagyon fontos, hogy félre tudj tenni minden érzelmet és csak a céljaidra koncentrálj. Neked ez mennyire megy? Van egy „kapcsoló”, amit átállítasz magadban?

Ez ezzel jár. Ha mentálisan nem vagy felkészülve azokra a dolgokra, amik rád várnak, akkor nem neked való ez az élet.

Már kiskorod óta tudatosan készülsz erre, vagy ez tényleg ennyire természetes számodra?

Természetesen jött. Nem küldtek el 13 évesen pszichológushoz, hogy készítsen fel erre. Idővel rájössz ezekre a dolgokra magadtól is. Sorra jönnek a megmérettetések, amelyekben helyt kell állni, ezáltal kifejlődik az a képességed, hogy tudod, mikor mire van szükséged az adott pillanatban.