Nem akarja kiadni a HM a szerződéseket Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájáról

Elutasította a Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájával kapcsolatos szerződések kiadását a Honvédelmi Minisztérium illetékes cége, a HM EI Zrt. – írja a 24.hu. A lapnak Trembeczki László András vezérigazgató az infótörvény és a büntetőeljárásról szóló törvény több pontjára is hivatkozva azt írta:

„Tekintettel arra, hogy az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, a szerződéseket nem áll módomban megküldeni az ön részére”.

A cikkben emlékeztettek: a 928 millió forintos villát a kormány tette témává azután, hogy a volt vezérkari főnök a Tisza Párt szakértőjeként tűnt fel. Az iratokat azért kérték ki, mert kiderülhetne belőlük, hogy ki ellenjegyezte és hagyta jóvá őket, illetve hogy valóban történtek-e túlárazások az egyes tételeknél.

A lap megjegyezte: bár korábban más állami szervek is bevetették a fenti érvelést, azt az Alkotmánybíróság egy három évvel ezelőtti határozata Alaptörvény-ellenesnek minősítette. Ebben azt állapították meg, hogy „önmagában attól, hogy a kiadni kért közérdekű adatot egyébként büntetőeljárásban felhasználják, oda bekérték, az adat nem veszíti el közérdekű jellegét”.

Az a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentéséből derült ki, hogy a villát 235 millió forintért vásárolta meg a HM EI Zrt., és 2022-ben 652,5 millió forint értékben hajtott végre rajta beruházásokat. Emellett Ruszin-Szendi és a felesége igényei alapján további bruttó 132,2 millió forintért vásárolt ingóságokat.