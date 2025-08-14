Hadházy: Az OLAF visszakövetelné egy tízmilliárdos képzési projekt pénzeit

Az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) arról tájékoztatta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt, hogy lezárták a vizsgálatot az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) Zrt. tízmilliárdos projektjének ügyében – írta Facebook-oldalán a képviselő. „A projekt fantázianeve A gazdasági fokozatváltást támogató innovatív képzések volt, és a jelek szerint pont úgy lopták szét, mint ahogyan azt a címe sejteti” – fogalmazott Hadházy.

Az OLAF javaslatot tett Brüsszelnek a csalással érintett pénz visszakövetelésére, a magyar ügyészségnek pedig nyomozás elindítására. A képviselő eredetileg egyébként egy másik IKK-s projekt kapcsán tett bejelentést, mert az EU-s pénzből négyszer drágábban finanszírozták ugyanazokat a képzéseket, amelyeket a piacon sokkal olcsóbban ajánlottak az ezzel foglalkozó ugyanazon cégek.

„Információim szerint a most elmeszelt tízmilliárdos »fokozatváltó« projekt úgy jött a képbe, hogy arra is elszámolták az ezer államilag támogatott informatikusképzést. Azonban ebben a projektben állítólag az előzőekben említett csalásoknál is durvább csalások voltak” – állítja a képviselő, hozzátéve, hogy szerinte hosszú évekig nem derülnek majd ki a vizsgálat részletei, mert az OLAF csak azután hozhatja nyilvánosságra, miután lezárul az ügyészség nyomozása. Hadházy úgy gondolja, hogy a nyomozásnak nem lesz eredménye, kivéve egy rendszerváltás esetén.