Újabb busz gyulladt ki Budapesten, most a XII. kerületben – videó

A szerdai után csütörtökön újabb kigyulladt buszhoz riasztották a budapesti tűzoltókat. Ezúttal a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél lángolt egy, a fővárosi tömegközlekedést kiszolgáló jármű, amelyet két vízsugárral oltottak el.

A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A BKK Info az esetről azt közölte: a lezárás miatt a 8E autóbuszok terelve közlekednek, nem érintik a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, de egy busz azért jár a Farkasréti temető és a BAH-csomópont között. Az 59-es villamospótló autóbuszt ugyancsak elterelték, az a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót nem érinti.

Szerdán ugyancsak a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából közlekedő busz gyulladt ki, az V. kerületi József Attila utca és Nádor utca sarkán. A jármű olyan hevesen égett, hogy a tűz átterjedt egy épület külső homlokzatára is.

A második eset után Karácsony Gergely főpolgármester azt írta a Facebookon: „Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek. 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére”.

Az újabb tűzesetről Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője osztott meg videót.

Az ehhez mellékelt szövegben a szerdait – bár senki nem sérült meg benne – borzalmas balesetnek nevezte, és azt írta, „mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki”.

