Egy időre eltűnhetnek a hollywoodi sztárok Budapestről: az amerikai szuperprodukciókon is spórolna az Orbán-kormány

Zendaya cuki kiskutyát simogat a pesti éjszakában, Zendaya parfümériában jár az Andrássy úton, Zendaya jegeskávét iszik a Bazilikánál. A celebek között is a kortársak első számú bálványa nemcsak Magyarországon forgatja a Dűne-trilógia harmadik részét, hanem világgá is kürtöli, mennyire csúcs Budapesten lófrálni, a produkció alkotói pedig nem mellesleg még itt is hagynak néhány milliárd forintot. De akármennyit költenek is, beleértve Zendaya gázsiját, a pénz 30 százalékát visszakapják. Nehéz vitatni, hogy 20 év alatt meghozta a gyümölcsét a 2004-ben megalkotott filmtörvény, olyannyira, hogy a kormány egyik napról a másikra kénytelen volt „ársapkát” tenni az állami támogatásra, a filmesek nem kis csalódására.

Magyar tervezőkhöz ugrott be Zendaya Újabb magyarokba botlott a színésznő.

Hozott is, meg nem is a június 5-ei rendelet. A kormány egyrészt a tavalyi 69 milliárd forintról 81 milliárd forintra emelte azt az összeget, amelyet az állam negyedévi bontásban elhelyez a Nemzeti Filmintézet számláján, hogy abból fizessék ki a visszatérítést azoknak a produkcióknak, amelyek hitelesen igazolják a magyarországi költéseiket. Miután ez a 81 milliárd az a bizonyos 30 százalék, ebből az következik, hogy az érintett filmek összesen 270 milliárd forintot hagynak Magyarországon, vagyis ennyiért vásárolnak szolgáltatásokat: stúdiókat, infrastruktúrákat, színészeket, statisztákat. Csakhogy ezt az összeget már tavaly is meghaladta az a költés, ami Magyarországon csapódott le olyan filmek forgatásából, mint például az Adrien Brody főszereplésével készült A brutalista vagy a novemberben mozikba kerülő történelmi dráma, a Nürnberg munkálataiból.