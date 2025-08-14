„Elnök úr! Ne babusgassa Putyint” – keményen üzent Trumpnak az alaszkai csúcs előtt a New York Times publicistája

Die Zeit

Miután Európa igen határozottan állt ki Ukrajna mellett, a német lap párizsi tudósítója, Matthias Krupa kommentárjában azt ajánlja, hogy a világ intsen búcsút egy-két klisének az EU-val kapcsolatban. Így annak, hogy nem egységes, mert bár Orbán Viktor rendszeresen kilóg a sorból, de ő az a kivétel, amely erősíti a szabályt.

Állandóan ellenkezik, amikor ukrán-ügyben bármiről is van szó, de ez még cseppet sem bizonyítja, hogy a kontinens ne zárná sorait. Sőt, inkább mutatja, hogy a többiek mennyire határozottan lépnek fel. Legutóbbi közös nyilatkozatukban csupán lábjegyzetként szerepel a magyar különvélemény.

Európa holnap kénytelen lesz távolról követni, amint a jövőjéről dönt az amerikai és az orosz elnök. Ám ez még messze nem jelenti azt, hogy az EU-nak a macskaasztalnál lenne a helye. A háború ráébresztette, hogy mennyire védtelen, viszont az is kiderült, mire képes, ha komolyan veszi az ellene irányuló fenyegetést.

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő magához ragadta a kezdeményezést, világossá tette Donald Trump számára, hogy Ukrajna nélkül nem lehetséges semmiféle egyezség. Az EU Amerika nélkül sokat még nem tud tenni a veszély elhárítására, de már hozzálátott, hogy felfegyverkezzen. És ha azt nézzük, mekkora katonai-anyagi támogatást nyújtott Kijevnek, akkor még Amerikát is felülmúlja.