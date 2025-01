Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","shortLead":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","id":"20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8.jpg","index":0,"item":"4c1ce956-a38b-4ddb-9fee-6453bad69876","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","timestamp":"2025. január. 18. 20:23","title":"Elfogták a Tisza Párt aktivistájának támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem akármilyen művészeknek” tartja őket. ","shortLead":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem...","id":"20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"7370bae2-9293-4f50-b0ab-90430900e34c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 20. 12:51","title":"Hobo: Olyat is mondtak rám, hogy fasiszta színházban játszom, és kérdezték, nem félek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet beszélt a Várban, a Lovardában tartott konferencián a Trump-éráról, mondván: Új korszak kezdődik. A pokol bugyraitól a focis hasonlaton át a woke-kapitalizmus bukásáig sok mindenről szó volt, végül Orbán hadat üzent Brüsszelnek.","shortLead":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet...","id":"20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9.jpg","index":0,"item":"297537d1-af41-4385-b127-90513cf357ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 10:50","title":"Orbán Viktor: \"Indulhat a nagy támadás, a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki, ha az állam a teljes infrastruktúrát megépítette, és az összes szabályt, amit kell, átírta.","shortLead":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki...","id":"20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6.jpg","index":0,"item":"762af345-4b67-4d72-85a7-843b071554b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 11:13","title":"500 méteres felhőkarcoló is lehet Rákosrendezőn, 2039-ig is várhatunk, hogy az állam megkapja a teljes vételárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű író fiatalon hajlamos volt a bosszúállásra, de aztán leszokott róla. Sokszor verekedett is életében.","shortLead":"A népszerű író fiatalon hajlamos volt a bosszúállásra, de aztán leszokott róla. Sokszor verekedett is életében.","id":"20250120_vamos-miklos-bosszu-rataposot-egy-ujsagiro-szemuvegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765.jpg","index":0,"item":"f006aa59-1202-4774-bd78-699f8e7122ec","keywords":null,"link":"/elet/20250120_vamos-miklos-bosszu-rataposot-egy-ujsagiro-szemuvegere","timestamp":"2025. január. 20. 09:34","title":"Vámos Miklós egyszer rátaposott a szemüvegére egy újságírónak, aki hazudott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megtörtént, ami korábban sokáig elképzelhetetlen volt: az amerikaiak már nem tudják használni a világ egyik legnépszerűbb alkalmazását, miután magyar idő szerint vasárnap hajnalban országszerte elsötétült a TikTok. Donald Trump megválasztott elnök szombaton 90 napos haladékot lebegtetett be, de még nincs döntési jogköre.","shortLead":"Megtörtént, ami korábban sokáig elképzelhetetlen volt: az amerikaiak már nem tudják használni a világ egyik...","id":"20250119_tiktok-betiltas-eletbe-lepett-elerhetetlen-alkalmazas-usa-kina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"106b08bf-c57d-416c-bbcf-7135478b442d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-betiltas-eletbe-lepett-elerhetetlen-alkalmazas-usa-kina-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 05:16","title":"Életbe lépett a tiltás, elérhetetlenné vált a TikTok az Egyesült Államokban [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","shortLead":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","id":"20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d.jpg","index":0,"item":"a032676c-3d91-4a52-91c2-799dbd82cf35","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Kivégezték Kínában a novemberben 35 embert halálra gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]