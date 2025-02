Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan a nyugdíjasoknak is érkezik a vidéki otthonfelújítási program.","shortLead":"Hamarosan a nyugdíjasoknak is érkezik a vidéki otthonfelújítási program.","id":"20250204_Holnap-csak-jo-hirek-lesznek-a-kormanyulesen-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"704a0bd5-65b4-420c-8047-41cb5a167f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Holnap-csak-jo-hirek-lesznek-a-kormanyulesen-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 04. 17:18","title":"Orbán: Holnap csak jó hírek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","shortLead":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","id":"20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5.jpg","index":0,"item":"17759bd7-06d7-4f35-98f0-46dda9b0f41c","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 15:20","title":"Lövöldözés volt egy svéd iskolában, öt embert meglőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a44bfb1-5d04-4970-af00-417b55ae120e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a patinás japán járgány egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a patinás japán járgány egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250205_alig-255-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-42-eves-mazda-626","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a44bfb1-5d04-4970-af00-417b55ae120e.jpg","index":0,"item":"c6efb608-c72e-4694-ab3d-6e5691e0e500","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_alig-255-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-42-eves-mazda-626","timestamp":"2025. február. 05. 07:21","title":"Alig 255 kilométerrel vár új gazdára ez a 42 éves Mazda 626","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari felhasználásának veszélyeire, valamint David Lynchről is megemlékezett.","shortLead":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari...","id":"20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789.jpg","index":0,"item":"9b69d147-8a93-4fb6-8a72-502e5b65e0ff","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"Nicolas Cage: Nem hagyhatjuk, hogy robotok álmodjanak helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben a rendőrség még mindig a szerdai lövöldözés elkövetőit keresi Brüsszelben, újabb két fegyveres támadás történt. 