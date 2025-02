Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","shortLead":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","id":"20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"d28ebdf1-37e9-4373-a402-f93b2488d8cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 19. 08:45","title":"Trump most épp az autókra, gyógyszerekre és chipekre kivetett vámmal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul, de a nagyobb szállodáknak is pluszköltség lett volna. A bevétel az Orbán Ráhel közeli emberek által alapított minősítőszervezethez folyt volna be.","shortLead":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul...","id":"20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"c25f0e9c-68b0-4054-a52a-c57e0cf27cad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","timestamp":"2025. február. 20. 13:40","title":"Az NGM meghallotta a javaslatokat, mégsem sarcolja meg a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása a Fidesz tavaszi terve.","shortLead":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása...","id":"20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"8ab32db3-5fa5-4130-88bf-de0b06d2d1f0","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","timestamp":"2025. február. 19. 07:01","title":"Orbán újabb vörös vonal átlépésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés szerint a lapka teszi lehetővé, hogy vállalat ne csak évtizedek múlva, hanem már néhány éven belül valódi kvantumszámítógépeket építhessen.","shortLead":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés...","id":"20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72.jpg","index":0,"item":"cf064556-d94e-4d58-a62f-28a25cb32774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","timestamp":"2025. február. 19. 13:57","title":"Komoly bejelentés a Microsofttól: új anyagállapot, új chip – új remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt. Mutatjuk, mit lehet tenni a Windows gyorsítása érdekében.","shortLead":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt...","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb.jpg","index":0,"item":"e7f0b893-0872-454c-8711-e14af302178b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03","title":"Lassan indul el a windowsos gépe? Íme három módszer, amikkel felgyorsíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","shortLead":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","id":"20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"9d96fa49-9f2f-42f4-8ed2-b2c6c5ec6dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 18. 18:41","title":"A NEAK szerint azért csökkentették egy XVII. kerületi rendelő finanszírozását, mert nem láttak el elég beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza Szigetek attól, hogy Magyar Péter bedobta az előrehozott választást. A mozgolódás nagy, a nyilvánosság viszont elenyésző.","shortLead":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza...","id":"20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"d781e874-f85c-44e8-9be0-64279fd4cccf","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","timestamp":"2025. február. 20. 10:47","title":"Fejvakarás és teljes azonosulás: így szerveződik Csongrádban a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]