Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","shortLead":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","id":"20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9.jpg","index":0,"item":"9b6991be-daa0-4bff-a277-7d27f8fc1f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","timestamp":"2025. január. 22. 06:44","title":"BBC: Eltűntek az FBI oldaláról a Capitolium elfoglalásával kapcsolatos nyomozásról szóló információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen az arab befektetőkkel kötött szerződésnek, és hogy – állítása szerint – a felhőkarcolók helyett park, megfizethető lakások épülhessenek. Erről jövő héten szavazhat a közgyűlés. Az első részletre megvan a pénz anélkül is, hogy visszakapnák az államtól a befizetett szolidaritási hozzájárulást – amiért amúgy perre is mennének.","shortLead":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen...","id":"20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"6b65fc32-f368-495a-aaaf-36e714dcd0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 17:02","title":"Jövő héten dönthet a Fővárosi Közgyűlés a Mini-Dubaj-projektet megtorpedózó elővásárlásról, de van B és C tervük is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961a1b90-d3af-4ea8-b01f-319746b4a7c5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány dönt arról, felveszik-e a társaságba az olimpiai bajnok vívót.","shortLead":"A kormány dönt arról, felveszik-e a társaságba az olimpiai bajnok vívót.","id":"20250122_Szavaztak-a-Nemzet-Sportoloi-Domolky-Lidiat-javasoljak-uj-tagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961a1b90-d3af-4ea8-b01f-319746b4a7c5.jpg","index":0,"item":"ebbcfd1b-96bd-467c-91dc-f0e3b847bc24","keywords":null,"link":"/sport/20250122_Szavaztak-a-Nemzet-Sportoloi-Domolky-Lidiat-javasoljak-uj-tagnak","timestamp":"2025. január. 22. 11:58","title":"Szavaztak a Nemzet Sportolói, Dömölky Lídiát javasolják új tagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936cfe04-9f14-4a0e-92c1-3d45229e3a81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Január eleje óta hivatalosan is az El Capitan nevű amerikai szuperszámítógép a világ legerősebb ilyen egysége. Az eszközzel a nukleáris fegyverzet biztonságát őrzik, de fejlesztésekre is használható.","shortLead":"Január eleje óta hivatalosan is az El Capitan nevű amerikai szuperszámítógép a világ legerősebb ilyen egysége...","id":"20250123_el-capitan-vilag-legerosebb-szuperszamitogepe-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936cfe04-9f14-4a0e-92c1-3d45229e3a81.jpg","index":0,"item":"153b9c25-573a-4e84-85b6-f9139668f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_el-capitan-vilag-legerosebb-szuperszamitogepe-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:03","title":"Bekapcsolták a világ legerősebb szuperszámítógépét, nincs hozzá fogható a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","shortLead":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","id":"20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550.jpg","index":0,"item":"6e7b9e84-bf98-45e3-aab1-728ce97f872d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Aukcióra kerül Michael Schumacher kék Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús intézkedéseket vezet be.","shortLead":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús...","id":"20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d.jpg","index":0,"item":"9cd9b139-1688-471c-86bb-78a5be4c6671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","timestamp":"2025. január. 22. 08:50","title":"Az EU kész visszaütni Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]