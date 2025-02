Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai Lászlóval egy 1887-es térkép elé.","shortLead":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai...","id":"20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b.jpg","index":0,"item":"36a659c1-1775-48ec-a661-cbe1db3a44d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","timestamp":"2025. február. 25. 15:32","title":"Nagy-Magyarország térkép előtt pózolt Toroczkaival Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Harmadával nőttek az egészségpénztárak lakáshitelekhez kapcsolódó kifizetései tavaly.","shortLead":"Harmadával nőttek az egészségpénztárak lakáshitelekhez kapcsolódó kifizetései tavaly.","id":"20250226_Az-egeszsegpenztarakbol-is-egyre-tobb-penz-megy-lakascelra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726.jpg","index":0,"item":"917c7ed9-86b8-4ba9-bbb5-5ba6de8646ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Az-egeszsegpenztarakbol-is-egyre-tobb-penz-megy-lakascelra","timestamp":"2025. február. 26. 13:34","title":"Az egészségpénztárakból is egyre több pénz megy lakáscélra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","shortLead":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","id":"20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8.jpg","index":0,"item":"e0b64c3e-18c3-4bab-a774-f3e85f87f05d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","timestamp":"2025. február. 25. 14:42","title":"Teljesen új elektromos modellt dob piacra a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést tesznek ellene. ","shortLead":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést...","id":"20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328.jpg","index":0,"item":"5f551f19-5feb-4b66-ac6c-fbb910d4f1c9","keywords":null,"link":"/sport/20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","timestamp":"2025. február. 25. 17:14","title":"Megint Mourinho miatt áll a bál a török fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","shortLead":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","id":"20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26.jpg","index":0,"item":"4822a8f3-4db9-472e-af68-ea498f36888a","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","timestamp":"2025. február. 25. 14:14","title":"A Carson Coma vigaszágon még kijuthat az Eurovízióra San Marino színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges intelligenciáját, az R1-et, a vállalat már a következő modell kiadására készül.","shortLead":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges...","id":"20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"96020cf2-9580-44d7-9fd6-eba8ed6eb091","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 13:03","title":"Újra felforgatná a piacot a kínai DeepSeek, a vártnál hamarabb jöhet az új kínai mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]