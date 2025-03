Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90b3b199-5a24-422d-90dd-7c4837864334","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A haifai támadásban négy másik ember megsebesült.","shortLead":"A haifai támadásban négy másik ember megsebesült.","id":"20250303_izrael-haifa-terrortamadas-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b3b199-5a24-422d-90dd-7c4837864334.jpg","index":0,"item":"c81abff7-ad69-4ee0-9d93-2c00c163dda1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_izrael-haifa-terrortamadas-keseles","timestamp":"2025. március. 03. 11:53","title":"Késes terrorista ölt meg egy embert Izrael északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a gyakorlat jogellenes, akkor is, ha az iskola külső szolgáltatótól bérli a szekrényeket.","shortLead":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint...","id":"20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"51a6595e-5209-4712-ac5b-83a42c870dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","timestamp":"2025. március. 03. 07:19","title":"Van iskola, ahol a diákoknak fizetnie kell a mobil elzárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299d96aa-d3d2-4db8-8f49-7e733fa3538a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A teherszállító repülőgép madárral ütközött, kényszerleszállást kellett végrehajtania.","shortLead":"A teherszállító repülőgép madárral ütközött, kényszerleszállást kellett végrehajtania.","id":"20250302_Videon-ahogy-langolo-hajtomuvel-huz-el-New-Jersey-felett-a-FedEx-gepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/299d96aa-d3d2-4db8-8f49-7e733fa3538a.jpg","index":0,"item":"6ee1ef4a-455c-470c-ac1a-ba1bbcf70a5c","keywords":null,"link":"/kkv/20250302_Videon-ahogy-langolo-hajtomuvel-huz-el-New-Jersey-felett-a-FedEx-gepe","timestamp":"2025. március. 02. 13:14","title":"Lángoló hajtóművel húzott el New Jersey felett egy repülőgép - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat az ember az eszköz akkumulátorából.","shortLead":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat...","id":"20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd.jpg","index":0,"item":"e11ef765-59bf-4f92-8570-4b345d09dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","timestamp":"2025. március. 03. 10:03","title":"Egy egyszerű beállítással megnövelheti iPhone-ja üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","id":"20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6.jpg","index":0,"item":"fd2aa485-9c1b-4401-96a8-dd22a9520018","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","timestamp":"2025. március. 03. 11:30","title":"A közvécék hiányára hívták fel a figyelmet, egy év próbaidőre ítélték A Város Mindenkié aktivistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles új periszkópkamerát felvonultató nagytestvére, a Xiaomi 15 Ultra.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles...","id":"20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed.jpg","index":0,"item":"56ae1a62-cb43-476d-a31e-c4c4339580f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Új csúcsmobilok csúcskamerával: teszten a Leica optikával szerelt Xiaomi 15 és 15 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]