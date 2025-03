Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","shortLead":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","id":"20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"aab0f6cc-e203-4299-8543-40b235f8bef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","timestamp":"2025. március. 05. 21:10","title":"Nagyköveti rangot és diplomataútlevelet kapott a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025 szakkiállításra időzíti. Bár a két új modell specifikációi nem eget rengetők, azonban a küllemük vitathatatlanul egyedi, és még a mesterséges intelligencia is megjelent bennük.","shortLead":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025...","id":"20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4.jpg","index":0,"item":"b2bcafd8-63d2-4b95-a370-401cb211cf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 05. 07:48","title":"Különleges, átlátszó androidos telefonok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt igényel majd. Naponta 1 400 elkészült kocsit fognak kiszállítani 175 fuvarral. Évi 155 ezer tonna hulladék keletkezik majd a gyártás során, plusz 7 ezer tonna veszélyes hulladék.","shortLead":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt...","id":"20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"d7a6eb45-ecc8-48bb-b793-091c9d64c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"A BYD szegedi gyára kisvárosnyi vizet, áramot és gázt fog fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton, a Mátraholding Zrt. pénzügyi tanácsadó vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"A különös tulajdoni viszonyok közt működő gazdaságkutató intézet vezérigazgatói posztjának várományosa, Beck Márton...","id":"20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94c5f0d-43b8-437d-b0c7-dc343a08974a.jpg","index":0,"item":"ec86bf25-b4e6-4c4c-a1aa-880fb5c3089b","keywords":null,"link":"/360/20250306_GKI-vezerigazgato-valtas-Molnar-Laszlo-Beck-Marton-Hannya-Nimer","timestamp":"2025. március. 06. 13:44","title":"A mesterséges intelligenciára hivatkozva alakítják át a GKI-t úgy, hogy a kormány is szeresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","shortLead":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","id":"20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914.jpg","index":0,"item":"1f202bc1-2931-4baf-90a5-1fc7f601d9ce","keywords":null,"link":"/elet/20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","timestamp":"2025. március. 05. 13:21","title":"Így néz ki, ahogy a Charlie Hebdo szerint Trump öltözteti Zelenszkijt: „Jó lesz ez a hullazsák is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd01371-b280-4530-87da-9c9ce7f981b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére a jelenet most csak ijesztő, nem járt súlyos következményekkel. ","shortLead":"Szerencsére a jelenet most csak ijesztő, nem járt súlyos következményekkel. ","id":"20250306_elutott-ket-gyereket-es-egy-not-egy-autos-Fonyodon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd01371-b280-4530-87da-9c9ce7f981b7.jpg","index":0,"item":"b9f7a212-6612-46cd-8f64-c62d3a712d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_elutott-ket-gyereket-es-egy-not-egy-autos-Fonyodon-video","timestamp":"2025. március. 06. 13:48","title":"Szemébe sütött a nap, elütött két gyereket és egy nőt egy autós Fonyódon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]