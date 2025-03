Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5cc3038-71b8-4dfc-8f7e-028b03729af7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Jó meccsekkel, szép gólokkal megkezdődtek a nyolcaddöntős küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Jó meccsekkel, szép gólokkal megkezdődtek a nyolcaddöntős küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20250304_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-brugge-aston-villa-real-madrid-atletico-arsenal-psv-dortmund-lille-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cc3038-71b8-4dfc-8f7e-028b03729af7.jpg","index":0,"item":"71d8ba01-9b81-4c5e-b209-6b467a7c5dd5","keywords":null,"link":"/sport/20250304_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-brugge-aston-villa-real-madrid-atletico-arsenal-psv-dortmund-lille-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 23:36","title":"A Real nyerte a madridi derbit, gálázott az Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos vezetője is. Mindenki a kilövési engedélyt várja, és a stratégiai döntést, hogy a Demeter által gründolt MNM Közgyűjteményi Központot szétszedik-e, vagy részben megtartják.","shortLead":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos...","id":"20250305_Demeter-Szilard-bukasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7.jpg","index":0,"item":"e55f89f5-cb4b-462d-9bcb-b9d19da8ae3a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Demeter-Szilard-bukasa","timestamp":"2025. március. 05. 12:40","title":"Demeter Szilárd minden területen csődöt mondott, forrásaink szerint küszöbön a bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített cél a fiatalabb generációkat megszólító közösségimédia-jelenlét és célzott reklámkampányok kialakítása.","shortLead":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített...","id":"20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"99ec1319-b46c-4097-a5d3-b0f961d03e24","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 11:05","title":"Alternatív gyermekvédelem: a fiatalok becsalogatását is támogatja a kormányzati kocsmaprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","shortLead":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","id":"20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a.jpg","index":0,"item":"b9c690bb-d559-42ae-a32e-0054625ed3e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","timestamp":"2025. március. 06. 09:47","title":"Budapestre jön a világhírű komikus, aki nekiment a tamponadónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke: Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa elemez. Interjú Surányi György egykori jegybankelnökkel. Para-Kovács Imre már látja, ahogy Putyin a Szovjetunió Hőse érdemrendeket osztja Európában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke...","id":"20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749.jpg","index":0,"item":"e6098d90-ee49-4952-80c3-2ff0d35b843f","keywords":null,"link":"/360/20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Farkas Zoltán: Dorombolások és dorongolások – itt tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","shortLead":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","id":"20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816.jpg","index":0,"item":"97afc33b-244d-44e0-8b44-0b959b25a396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","timestamp":"2025. március. 06. 13:59","title":"Késik az EU-stratégia az orosz energiáról való leválásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]