[{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","id":"20250225_magyar-telekom-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"bab0cca6-3cf3-4a57-97ab-def8d47b5768","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_magyar-telekom-nyereseg","timestamp":"2025. február. 25. 20:15","title":"Várakozások felett nőtt a Magyar Telekom nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik tesztrepülésén.","shortLead":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik...","id":"20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"a9a8fc1b-4581-40d9-b787-145fe590a1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","timestamp":"2025. február. 25. 17:03","title":"Kiderült, miért végződött látványos robbanással a Starship legutóbbi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt nehéz lesz tartani.","shortLead":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt...","id":"20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"24e5bf00-fd6f-4b5c-b8ef-d54a3839d9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","timestamp":"2025. február. 25. 18:09","title":"Az S&P szerint kockázatos a kormány bejelentett választási osztogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is dönthetnek a gyártók.","shortLead":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is...","id":"20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"9e910d9f-6593-4bda-9f4e-15daafdabd08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","timestamp":"2025. február. 25. 15:03","title":"Összefogott a Google és a Qualcomm, és ami ebből kisült, annak rengeteg androidos fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","shortLead":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","id":"20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"b811deb5-e6ea-4c2a-a4f1-d49e1101a161","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","timestamp":"2025. február. 26. 14:13","title":"Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem adja fel a harcot. ","shortLead":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem...","id":"20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"d28554ea-a217-4597-80f3-dc6abf5994cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","timestamp":"2025. február. 25. 16:27","title":"Az uniós bíróságra megy a magyar kormány az Erasmusért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3870c11a-50eb-47cc-9f95-45ba38452f2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit állatkínzás kísérletével gyanúsítják.","shortLead":"A férfit állatkínzás kísérletével gyanúsítják.","id":"20250226_rendorseg-gyanusitas-allatkinzas-kiserlete-legpuska-lovoldozes-macska-sulysap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3870c11a-50eb-47cc-9f95-45ba38452f2b.jpg","index":0,"item":"9da7447c-bd3a-4606-85b7-30e1d100a824","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rendorseg-gyanusitas-allatkinzas-kiserlete-legpuska-lovoldozes-macska-sulysap","timestamp":"2025. február. 26. 10:51","title":"Elege lett a macskákból, köntösben és papucsban lövöldözött rájuk légpuskával egy sülysápi férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]