Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelték el, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz kerüljön az útlevélügyek intézése. A Duma Aktuál csapata azonban nemcsak erről beszélt, hanem arról is, hogyan pecsételte meg a Magyar Rádió épületének, azon belül is székház híres atombunkerének sorsát egy kiemelt jelentőségű beruházás. Így merült fel az a kérdés, hogy mi is lenne a sorsa a Békemenet első sorának egy világégésnél. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús...","id":"20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6.jpg","index":0,"item":"bdb25149-f10b-440a-a8c6-e53b993f79b3","keywords":null,"link":"/360/20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"A nukleáris háborúnak ellen tudott volna állni, de a NER-t nem élte túl a Magyar Rádió atombunkere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is normális ország lesz, délibábot kergetnek, szimpatikus álmodozók. Vélemény.","shortLead":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is...","id":"20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b.jpg","index":0,"item":"f27520b1-c36d-4941-b7f0-61ec51f8abf3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","timestamp":"2025. április. 03. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Elcsesztük ezt rendesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","shortLead":"Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nem kapott ütést azt megelőzően, hogy elvesztette az eszméletét.","id":"20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70d7c58-34a4-4fd5-8417-b0bb9b063694.jpg","index":0,"item":"1f6a5033-6f6e-43b8-90ec-a5de9e50cd49","keywords":null,"link":"/elet/20250401_nigeriai-bokszolo-osszeesett-meghalt","timestamp":"2025. április. 01. 17:11","title":"Összeesett a mérkőzés közben, majd a kórházban halottnak nyilvánították a nigériai bokszolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs csak egy része. Nemzetközi lapszeme.","shortLead":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs...","id":"20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"29481ef5-209a-41b2-9077-dfc93a9adf85","keywords":null,"link":"/360/20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","timestamp":"2025. április. 01. 12:15","title":"Timothy Snyder: Stratégiailag katasztrofális volt J. D. Vance grönlandi akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","shortLead":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","id":"20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670.jpg","index":0,"item":"1bf39930-2a7f-4c51-8e63-3f461f60acf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"700 kilométer hatótáv 5 perc alatt: itt a Hyundai új hidrogénautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]