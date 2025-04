Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kínai Kommunista Párt hivatalos angol nyelvű lapja szerint Donald Trump félrevezeti az amerikaiakat a vámháborút alátámasztó érvelésével, miközben épp Amerika volt az, aki potyautasként kihasználta a globalizáció előnyeit.","shortLead":"A Kínai Kommunista Párt hivatalos angol nyelvű lapja szerint Donald Trump félrevezeti az amerikaiakat a vámháborút...","id":"20250416_kina-allami-media-trump-vamhaboru-export-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"4f231ea0-41a7-4be4-81f0-9780fc1fb41a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250416_kina-allami-media-trump-vamhaboru-export-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 16. 09:21","title":"„Ne sírjatok már!” – csúnyán beleállt Trumpékba a kínai állami média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Washington kitart amellett, hogy Abrego Garcia egy bűnszervezet tagja.","shortLead":"Washington kitart amellett, hogy Abrego Garcia egy bűnszervezet tagja.","id":"20250417_egyesult-allamok-salvador-feher-haz-abrego-garcia-tevedes-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a.jpg","index":0,"item":"98a0b070-cb4a-45e7-8f5e-be69099ae102","keywords":null,"link":"/elet/20250417_egyesult-allamok-salvador-feher-haz-abrego-garcia-tevedes-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 17. 05:40","title":"A Fehér Ház szerint kizárt, hogy valaha is visszaengedjék a tévedésből kitoloncolt salvadori férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott az utcán.","shortLead":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott...","id":"20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27.jpg","index":0,"item":"375d672b-d9a7-4f62-84a3-e208a4151711","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","timestamp":"2025. április. 17. 18:56","title":"Gisèle Pelicot beperel egy francia magazint, amiért lesifotókat készítettek róla az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20227130-c064-4a3b-adb6-bcde0518c63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal számol, hogy ha elég ember megy ki, akkor a rendőrök zárják le az Erzsébet hidat.","shortLead":"Azzal számol, hogy ha elég ember megy ki, akkor a rendőrök zárják le az Erzsébet hidat.","id":"20250417_hadhazy-akos-tuntetes-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20227130-c064-4a3b-adb6-bcde0518c63d.jpg","index":0,"item":"eee73313-c962-49d1-95bc-77b417879851","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_hadhazy-akos-tuntetes-ferenciek-tere","timestamp":"2025. április. 17. 11:59","title":"Hadházy Ákos ismét a Ferenciek terére szervez tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7","c_author":"Fetter Dóra - Szentirmai Áron - Tornyos Kata ","category":"elet","description":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző távokon benevez a Telekom Vivicittára. Felkészültek, majd hétvégén teljesítették is az általuk vállalt távot, teljesítményüket, fizikális állapotukat pedig a Telekom Egészség szolgáltatása segített kielemezni.","shortLead":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző...","id":"20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7.jpg","index":0,"item":"a9ddecc1-7669-4966-acb0-93c9904c3557","keywords":null,"link":"/elet/20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","timestamp":"2025. április. 17. 11:00","title":"Felfedeztük Budapest rejtett gyöngyszemeit, aztán lekopiztuk Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]