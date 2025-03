Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú felek, ráadásul több módszerrel is próbálkoznak.","shortLead":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú...","id":"20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"d7ddda5f-95d8-4553-bc9e-bfcbb531fc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","timestamp":"2025. március. 24. 11:03","title":"Komoly veszélyre figyelmeztet az FBI – aki nem figyel, annak ellophatják az adatait, vagy megfertőzhetik a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. 