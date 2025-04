A kormányközeli kapcsolatairól és a kultuszminiszter családjával ápolt jó viszonyáról ismert Vészabó Noémi festőművész Munkácsy-díja miatt rengetegen tiltakoztak, és az egész díjbizottság lemondott.

A botrány után védte meg az általa nagyra tartott festőt Megyeri János szobrászművész. A Népszavának azzal próbálta alátámasztani, hogy Vészabó Noémi megérdemli a rangos díjat, hogy felsorolta a sokak által giccsfestőnek hívott művész néhány nemzetközi kiállítását és elismerését.

„… Firenzében a Biennálén és Barcelonában, a Modern Művészetek Múzeuma is kiállította egy képét, ahogyan a Louvre is – utóbbi nem is sikerült egyetlen más kortárs magyar művésznek” – mondta többek között Megyeri.

A Telex utánajárt ezeknek a világraszóló kiállításoknak, és az derült ki, ezeknek nem sok köze van a nagy presztízsű kiállítóhelyekhez, ezek olyan üzleti alapon működő helyek, amelyekre bárki befizethet, ha ki akar ott állítani.

“Vészabó tehát nem abban a legendás múzeumban állított ki, ahol a Mona Lisa is ott van, hanem a Carrousel du Louvre nevű, földalatti bevásárlóközpontban, amely a múzeum szomszédságában található. Ott is egy fülkében. Képzeljük el azt, hogy sétálunk a Mammutban, és ott egy földszinti bódéban megnézhetjük egy művész kiállítását – ez az, amit Louvre-ként prezentált Vészabó, a Modern Művészetek Mesterei kiállítás keretében” – írja a lap, ami a többi említett kiállításról is hasonlókat derített ki.

Vészabó nemzetközi díjai is inkább üzleti vállalkozások, mint művészi színvonalat garantáló díjak, azokat bizonyos Francesco Saverio Russo és Salvatore Russo osztogatja, amit szintén pénzért lehet megvásárolni. Egy amatőr művész szerint neki például 190 eurót kellett volna befizetnie, hogy megkapja az egyiket, és pár száz euróért cserébe esetleg belekerülhetett volna a katalógusba is.