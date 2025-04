Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan lehet Magyarország családpolitikai bezzegország a Nyugat szemében, miközben a KSH lesújtó adatokat közöl a születésszámról? És mit keres az állam mellett Isten is a hálószobában? Megnéztük, milyen eszmecsere zajlik a társadalom jövőjéről a Karmelita szomszédságában, ahol „safe space”-re találnak a trumpista istenhívők is. ","shortLead":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan...","id":"20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"b287c505-23e4-4914-9a22-e9939b77bdc1","keywords":null,"link":"/360/20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","timestamp":"2025. április. 05. 13:00","title":"Gyerekszüléssel a woke ellen – megnéztük, a keresztény-konzervatívok mit terveznek a hálószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A látogatási tilalom közel három hétig fog tartani.","shortLead":"A látogatási tilalom közel három hétig fog tartani.","id":"20250404_Bezart-a-jaszberenyi-allatkert-a-szaj-es-koromfajas-virus-miatt-szarvasmarha-jarvany-operativ-torzs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"78d0c3ae-c9c8-4d65-a43b-37d869555633","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Bezart-a-jaszberenyi-allatkert-a-szaj-es-koromfajas-virus-miatt-szarvasmarha-jarvany-operativ-torzs","timestamp":"2025. április. 04. 22:03","title":"Bezárt a jászberényi állatkert a száj- és körömfájás vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","shortLead":"Elkezdte bevezetni a frissítések telepítésének új módját a Microsoft, de egyelőre akad néhány megkötés.","id":"20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"54cb5661-4d69-4314-99f8-e25467aa2aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_microsoft-windows-11-ujrainditas-nelkuli-frissites","timestamp":"2025. április. 06. 10:03","title":"Minden Windows-használó örülhet: megérkezett az újraindítás nélküli frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámjait, a Le Pen ellen hozott ítéletet értékeli a nemzetközi sajtó, és egy újabb értékelés arról, hogy Magyarország kilépett az ICC-ből. Válogatásunk a világlapokból.","shortLead":"Trump vámjait, a Le Pen ellen hozott ítéletet értékeli a nemzetközi sajtó, és egy újabb értékelés arról...","id":"20250406_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"13586273-1ac4-464a-b203-0ecdeb897ab1","keywords":null,"link":"/360/20250406_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 10:32","title":"Keményen büntetné Magyarországot az észt külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a27317-e4ed-4387-9a5d-ef4f79e6cbd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy férfi szemetet borított a pultra, levideózták. ","shortLead":"Egy férfi szemetet borított a pultra, levideózták. ","id":"20250405_Solymar-Tisza-Part-tamadas-szemet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a27317-e4ed-4387-9a5d-ef4f79e6cbd5.jpg","index":0,"item":"7309c4e1-72f4-42c2-8b6f-bbe638cfb005","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Solymar-Tisza-Part-tamadas-szemet-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 09:10","title":"Ezúttal Solymáron támadták meg a Tisza Párt aktivistáinak pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a 4:3-as böjtölést és a kalóriaszámlálás módszerét hasonlították össze, hogy kiderüljön, melyik milyen eredményt hozhat a fogyókúrázók számára.","shortLead":"Amerikai kutatók a 4:3-as böjtölést és a kalóriaszámlálás módszerét hasonlították össze, hogy kiderüljön, melyik milyen...","id":"20250404_fogyokura-bojtoles-kaloriaszamlalas-kutatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808.jpg","index":0,"item":"4cbf1b7f-78f3-4b8e-bbcc-cd3b3132b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_fogyokura-bojtoles-kaloriaszamlalas-kutatas-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 04. 20:03","title":"Szeretne hatékonyabban fogyni? Érdemes lehet ezt a módszert is kipróbálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"70 kilogramm kristályt is találtak az akció során a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei.","shortLead":"70 kilogramm kristályt is találtak az akció során a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei.","id":"20250405_Oriasi-droglabort-szamoltak-fel-Csepelen-75-tonna-alapanyagot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"467986f1-c2e2-4976-bab9-cdee52723e21","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Oriasi-droglabort-szamoltak-fel-Csepelen-75-tonna-alapanyagot-foglaltak-le","timestamp":"2025. április. 05. 11:47","title":"Óriási droglabort számoltak fel Csepelen, 7,5 tonna alapanyagot foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]