Santana’s official music video for ‘Smooth’ ft. Rob Thomas. Click to listen to Santana on Spotify: http://smarturl.it/SanSpot?IQid=SanSm… As featured on Ultimate Santana. Click to buy the track or album via iTunes: http://smarturl.it/UltSaniTunes?IQid=… Google Play: http://smarturl.it/SanSmoothPlay?IQid… Amazon: http://smarturl.it/UltSanAmz?IQid=San… More from Santana Into The Night ft. Chad Kroeger: https://youtu.be/fQ9nQNx0KEs Maria Maria ft.