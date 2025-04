Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda kellene figyelniük. A probléma azonban nem a fülükkel van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda...","id":"20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114.jpg","index":0,"item":"aad1a49a-7cd0-4284-8190-9bbb48e9f125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","timestamp":"2025. április. 29. 05:00","title":"Okozhat-e hallászavart a zajszűrős fülhallgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","shortLead":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","id":"20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd.jpg","index":0,"item":"801a2558-e4e5-4a75-815e-4e0705b48220","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:37","title":"Medvegyev háborúval fenyegetett meg több NATO-tagállamot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda, mint az Egyesült Államok, az hosszú időre felboríthatja a világ erőviszonyait.","shortLead":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda...","id":"20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e.jpg","index":0,"item":"0e1fe135-235f-4dba-9cfc-a388e407b786","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","timestamp":"2025. április. 30. 08:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést Amerika: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt a Podmaniczky Mozgalom politikusa.","shortLead":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt...","id":"20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"d5b747fb-fe11-4501-98ed-f6346983d5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 16:51","title":"Vitézy Dávid: Kár arra várni, hogy a kormány egyszer csak azt mondja, pénzt adna a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív lett.","shortLead":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív...","id":"20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"2ea4440d-2c14-4562-8f9f-c1b856420ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","timestamp":"2025. április. 28. 18:47","title":"Megállapították Gene Hackman halálának okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül minden felhasználó egy szinte teljesen új felülettel találkozhat.","shortLead":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül...","id":"20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6.jpg","index":0,"item":"a9e98ccb-64d4-4c11-afc5-4f3660827b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","timestamp":"2025. április. 29. 08:03","title":"Megújul a Gmail, máshogy fog kinézni és új funkciók is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18210c4-291d-4ca8-a4d3-86f40d37363d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lieszkovszky Zalán és négy társa másfél héttel ezelőtt szenvedett balesetet a folyón.","shortLead":"Lieszkovszky Zalán és négy társa másfél héttel ezelőtt szenvedett balesetet a folyón.","id":"20250428_budafok-duna-hajobaleset-lieszkovszky-zalan-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18210c4-291d-4ca8-a4d3-86f40d37363d.jpg","index":0,"item":"2fb9af9f-5692-405a-8f04-68dd11e8d6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_budafok-duna-hajobaleset-lieszkovszky-zalan-holttest","timestamp":"2025. április. 28. 18:30","title":"Megtalálták a budafoki hajóbalesetben eltűnt férfi holttestét a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]