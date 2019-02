Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","shortLead":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","id":"20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b9f622-9f9a-4934-8a01-91180ea39958","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","timestamp":"2019. február. 07. 20:45","title":"Egy hónapnyi eső hullott le Rio de Janeiróra két óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki múlt századi módszerekkel próbálkozik. Azt viszont még a most középkorúak is nehezen tudják felidézni, hogyan is kerestek állást internet nélkül.","shortLead":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki...","id":"20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c76b1-9b09-4ee0-b95d-33c8b4880700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Létezik még olyan, hogy offline álláskeresés? Igen, és nem a protekcióról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","id":"20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48714f-57f2-4c7a-ac56-cb47b5d82627","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Merkel utóda szerint Orbán nehéz ügy az Európai Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat ez a magyar–amerikai viszonyon? Thomas O. Melia a HVG-nek azt mondta: amíg Orbán nem változtat, mindegy, ki tölti be a washingtoni posztot.","shortLead":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat...","id":"20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b586a53-81af-46cf-aca8-898498959ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","timestamp":"2019. február. 06. 16:12","title":"Washingtonból üzenik: \"a problémák gyökerét az Orbán-kormány jelenti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301c7aaa-cb0d-4b9e-a155-e6a2d555e2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","timestamp":"2019. február. 08. 14:31","title":"A boldog Mészáros Lőrinc nyilatkozott az ATV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 280 millió forintnyi jüant vett magához egy kínai bank szoftverfejlesztője, miután észrevett egy súlyos, ám mindenki más előtt ismeretlen hibát. Hónapokon át dőzsölt, de végül lebukott.","shortLead":"Összesen 280 millió forintnyi jüant vett magához egy kínai bank szoftverfejlesztője, miután észrevett egy súlyos, ám...","id":"20190206_qin_qisheng_huaszia_bank_atm_biztonsagi_res_szoftverfejleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a52735b-f26e-41ab-b0c5-0cc580eec9e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_qin_qisheng_huaszia_bank_atm_biztonsagi_res_szoftverfejleszto","timestamp":"2019. február. 06. 16:03","title":"Talált egy biztonsági rést, kihasználta, 280 millió forintnyi pénzt emelt le a kínai bank automatáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]