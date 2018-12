Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","shortLead":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","id":"20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e198c3a-75fb-4c82-8ea0-58c735b0a17a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","timestamp":"2018. december. 10. 13:09","title":"Előbb halálosan megfenyegette, majd megütötte az ápolónőt a nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e77066-ffed-40ff-abea-9402ef10a9ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vásárhely24 nevű hírportál képekkel dokumentálta a volt kancelláriaminiszter egy napját. ","shortLead":"A Vásárhely24 nevű hírportál képekkel dokumentálta a volt kancelláriaminiszter egy napját. ","id":"20181210_Lazar_Janos_mezitlab_es_hegymenetben_kezdi_a_napot__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08e77066-ffed-40ff-abea-9402ef10a9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff5c620-0f27-46fb-8946-b7b390ebd1da","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Lazar_Janos_mezitlab_es_hegymenetben_kezdi_a_napot__fotok","timestamp":"2018. december. 10. 14:12","title":"Lázár János mezítláb és hegymenetben kezdi a napot – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design alapítója. A romák társadalmi integrációját a tradicionális cigány motívumok újragondolásával képviselő tervező nemrég az Európai Parlament Európai Polgár díjában részesült. ","shortLead":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design...","id":"20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9b7ff6-2e32-4985-b4bb-18caa60b4b42","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","timestamp":"2018. december. 09. 20:00","title":"Varga Erika: Automatikusan működnek a „szalonrasszista” attitűdök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti Könyvtár az idén. November 10-én, két nappal a köztársaság kikiáltásának centenáriuma előtt pedig megnyílik a könyvtár legújabb társintézménye, a Haus der Geschichte Österreich (Ausztria Történetének Háza). ","shortLead":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti...","id":"20181210_A_tudas_kincstara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3899e-95ff-4e22-b158-db7fa730acb0","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_A_tudas_kincstara","timestamp":"2018. december. 10. 17:47","title":"A tudás kincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","shortLead":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","id":"20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046dfdd-2a5c-4dfe-a57d-1cddafa9cd0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák a demonstrációt.","shortLead":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák...","id":"20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8c1fe3-6149-4c84-af9d-157b43392324","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 10. 05:41","title":"A párizsi tüntetők tíz százalékát vették őrizetbe a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]