[{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők kedd este szavazhatnak újra az egyszer már bukott dealről.","shortLead":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők...","id":"20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74c278-9477-452f-be55-9e97bee74279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","timestamp":"2019. március. 12. 05:11","title":"Megvan az új Brexit-megállapodás, véget érhet a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról...","id":"20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a49643-5137-41cd-88fa-92cce6319093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","timestamp":"2019. március. 12. 13:42","title":"Nagycsaládosok autótámogatása: kiderült, mikor kell késedelmi kamattal együtt visszafizetni a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

