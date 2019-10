Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","shortLead":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","id":"20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee42ea-09cb-4e9f-b354-a832e970bf50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","timestamp":"2019. október. 07. 20:52","title":"Trump most Törökországot fenyegette meg a gazdasága tönkretételével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős szerkesztője elárulja, hogy milyen szempontok alapján jön létre a lista és kiknek segíthet elsősorban. Gergely Mártonnal beszélgetnek 360 másodpercben.","shortLead":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős...","id":"20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5ad4-4330-4c92-8cf0-29c88313b4a6","keywords":null,"link":"/360/20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Így állt össze az idei középiskolai rangsor, ezért előzte vissza a Fazekas a Radnótit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","shortLead":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","id":"20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f849ab0-2dfe-4727-92c5-a7ff4783d88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 07. 09:26","title":"A nagyvárosi fideszesek közel fele hajlandó lenne ellenzéki polgármesterre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","shortLead":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","id":"20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5477b34b-1954-4b93-acc7-7e00b4bfeb2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","timestamp":"2019. október. 07. 10:33","title":"Kaliforniában arra jutottak, két törvény megálljt parancsolhat a kamuvideóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1283cc-a6fe-4c30-ab26-d41c5200bb20","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:53","title":"Molotov-koktélt dobott élettársa házára és autójára egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]