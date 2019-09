Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Lewis_Hamilton_elobb_osszetort_egy_iPhonet_aztan_tett_valami_kedveset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd38aa56-7796-4d0c-bd68-165f438dd2e6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Lewis_Hamilton_elobb_osszetort_egy_iPhonet_aztan_tett_valami_kedveset","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:58","title":"Lewis Hamilton előbb összetört egy iPhone-t, aztán tett valami kedveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","shortLead":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","id":"20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae6ddc-32a2-45eb-a7c5-868e111f22cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:06","title":"Jól mennek a svájci órák, az export felét hat országban vásárolják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még Szegedre is elmentek vele cigit venni.","shortLead":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még...","id":"20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11037eae-abfa-4b79-b671-6cedb16776bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:22","title":"Börtönbe is kerülhetnek a lányok, akik órákig kalandoztak részegen egy lopott busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgák szerint nem valósult meg a 30 százalékos béremelés, ráadásul már bérletet és ruhapénzt sem kapnak.","shortLead":"A közszolgák szerint nem valósult meg a 30 százalékos béremelés, ráadásul már bérletet és ruhapénzt sem kapnak.","id":"20190923_Panaszaradat_zudult_a_kormanyhivatali_dolgozoktol_a_szakszervezetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff03f914-a2ba-435e-a400-844502be64e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Panaszaradat_zudult_a_kormanyhivatali_dolgozoktol_a_szakszervezetre","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:25","title":"Panaszáradat zúdult a kormányhivatali dolgozóktól a szakszervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","shortLead":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","id":"20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2543abce-ca0d-459b-839d-67ca3c2d3529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:59","title":"A Tesla után az új Nissan Leafből is halottaskocsi készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]