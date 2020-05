Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható telefonjával a teszterek szerint átlagos fotók készíthetők – de legtöbben valószínűleg nem is a fényképkészítési képességei miatt keresik a különleges telefont. De az is lehet, hogy érdemes kivárni az utódját.","shortLead":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható...","id":"20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cc263a-904c-4eb8-b692-e4ca91caab8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","timestamp":"2020. május. 04. 17:03","title":"Milyen fotókat készít a Samsung Galaxy Z Flip? Itt vannak a független tesztlabor eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az MDF egyik választási plakátja került a rendszerváltási emlékérme egyik oldalára, de nem a világhírű „Tovarisi konyec”.","shortLead":"Az MDF egyik választási plakátja került a rendszerváltási emlékérme egyik oldalára, de nem a világhírű „Tovarisi...","id":"20200505_Elvtarsak_vege__a_jegybank_nem_a_vilaghiru_plakattal_emlekezik_a_rendszervaltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dda51b8-2a34-48a1-8642-978a54d6f88d","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Elvtarsak_vege__a_jegybank_nem_a_vilaghiru_plakattal_emlekezik_a_rendszervaltasra","timestamp":"2020. május. 05. 08:30","title":"Elvtársak, vége! – a jegybank nem a világhírű plakáttal emlékezik a rendszerváltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra kinyithatott.

Székesfehérváron az önkormányzat elengedi a teraszok bérleti díját – ezt már a polgármester, Cser-Palkovics András mondta el kameránknak. Balatonfüredre is elmentünk, hogy megnézzük, hogyan érzik magukat a bezártságból kiszabadult emberek.","shortLead":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra...","id":"20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ca754-fcb4-4c1b-a04f-732fda6d7121","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","timestamp":"2020. május. 05. 12:50","title":"\"Alig várják, hogy kiülhessenek, már mindenki begolyózik otthon\" – így indult újra az élet vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz Európa egyik legnagyobb légitársaságával a járvány után.","shortLead":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz...","id":"20200505_lufthansa_elbocsatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d38f65-5330-4334-a41c-f88c3d5e1250","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_lufthansa_elbocsatasok","timestamp":"2020. május. 05. 12:58","title":"100 géppel csökkenti a flottát és 10 ezer ember elbocsátására készül a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","shortLead":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","id":"20200506_esztorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0409d2b-e5c7-4b57-a04a-fc36bb087000","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_esztorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:00","title":"Május közepén újranyithatnak az iskolák Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen termékekre nőtt meg leginkább a kereslet a korlátozások idején.","shortLead":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen...","id":"20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9fb51c-f949-4abe-ac9e-af5e7fa583ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","timestamp":"2020. május. 05. 15:10","title":"Hatmilliárd forintot visz el az Erste eredményéből a törlesztési moratórium és a bankadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötvenhárom néppárti pártelnöknek írt levelet a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Ötvenhárom néppárti pártelnöknek írt levelet a magyar miniszterelnök.","id":"20200504_Orban_Viktor_level_felhatalmazasi_torveny_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce638b-2ad9-41fc-b389-a0ee786e4910","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Orban_Viktor_level_felhatalmazasi_torveny_neppart","timestamp":"2020. május. 04. 18:08","title":"Orbán Viktor: A Magyarországról álhíreket terjesztők kérjenek bocsánatot a magyar emberektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life: Alyxot.","shortLead":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life...","id":"20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d3c9bf-d77c-48c8-8e95-0313c589cef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","timestamp":"2020. május. 04. 15:13","title":"950 ezer új VR-játékost hozott a Steamnek a legújabb Half-Life","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]