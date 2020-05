Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","shortLead":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","id":"20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8324442-0734-4cf6-a7a2-6dfb32ef57f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","timestamp":"2020. május. 22. 10:41","title":"A Bella Ciao szólt a müezzin helyett Izmir minaretjeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","shortLead":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","id":"20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e0ca2-0643-4476-b728-4bd8f78bdb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","timestamp":"2020. május. 21. 07:37","title":"Egyszerre hét helyen csapott le a rendőrség és a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","shortLead":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","id":"20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d73a19-cdf7-4eed-bc76-03f66dbee270","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","timestamp":"2020. május. 22. 07:09","title":"Adatbázis segítségével csábítanák a munkanélkülieket az állami cégekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026 fordulóján nyílhat újra a múzeum.","shortLead":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026...","id":"20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eea404-4c3f-4e53-9941-b00fe4c5a224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","timestamp":"2020. május. 22. 12:25","title":"Öt év múlva nyithat legkorábban az Iparművészeti Múzeum, a járvány is lassítja a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85eb917-245a-48a2-981c-a37bc65457d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Online kérdőívvel szeretnék megtudni, hogy mit támogat a többség.","shortLead":"Online kérdőívvel szeretnék megtudni, hogy mit támogat a többség.","id":"20200521_magyar_autoklub_budapesti_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e85eb917-245a-48a2-981c-a37bc65457d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73476bc-0dcf-4ca1-9c02-7d884373405f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_magyar_autoklub_budapesti_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 21. 16:20","title":"Az Autóklub is kíváncsi a budapestiek véleményére a közlekedés átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","shortLead":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","id":"20200520_trump_g7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acae1f3-406e-41c9-819a-0a89691bdd01","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_trump_g7","timestamp":"2020. május. 20. 21:50","title":"Trump már annyira optimista, hogy igazi G7-csúcsot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja a melegeket és a transzneműeket.","shortLead":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja...","id":"20200521_transznemuek_independent_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f0e1d-f9bf-4928-ad0a-00528ce6d99c","keywords":null,"link":"/360/20200521_transznemuek_independent_szemle","timestamp":"2020. május. 21. 08:45","title":"Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]