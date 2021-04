Dragomán György: Az önmagunk köré rajzolt kör

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","shortLead":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","id":"20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb17331-a549-4e83-b051-d54ef45c8b9f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Rosszabb a levegő Budaörsön, mint Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","shortLead":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","id":"20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2262be21-1c11-430b-ab9d-b67a7e2c4964","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","timestamp":"2021. április. 03. 11:40","title":"Enyedi Ildikó: Még nincs vége az SZFE-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi ellátására.","shortLead":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi...","id":"20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a432a4-9c7d-4339-bda1-72d1570596eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 03. 15:50","title":"Kórházigazgató: Nincs elég pénz a koronavírusos betegek etetésére Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron Rabinovici három éve például Orbán Viktor szövegeiből írt társszerzőként színdarabot.","shortLead":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron...","id":"202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a21735-e534-43af-8621-70149d3f4b3e","keywords":null,"link":"/360/202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","timestamp":"2021. április. 03. 11:15","title":"Elhiszi, hogy itt vannak a földönkívüliek? Akkor itt vannak – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben dolgozókat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert a hvg.hu podcastjában, a Fülkében pár órával azután kérdeztük erről, hogy megkapta az oltást. És kiderült az is, milyen forgatókönyvek léteznek az érettségi lebonyolítására. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben...","id":"20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667d499-a53f-4b3c-b731-67e6481b3b33","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"„Nem kéne kötelezővé tenni, hogy a diákok iskolába menjenek áprilisban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","shortLead":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","id":"20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fcf1d0-5909-4ae7-8182-236ecd0f68eb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","timestamp":"2021. április. 03. 18:45","title":"Biztosítás nélkül mászott meg egy több mint százméteres toronyházat egy extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","shortLead":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","id":"20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007b03-1d7f-411a-afc7-4ee89c7c229b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","timestamp":"2021. április. 04. 15:51","title":"Falus Ferenc: A nyarat maszkban, távolságtartásra ügyelve kell végigcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]