[{"available":true,"c_guid":"f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","shortLead":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","id":"20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98b2cf-b382-4d7a-a4e6-4e646e709db2","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","timestamp":"2021. január. 17. 11:06","title":"Letartóztattak egy fegyveres férfit, akinél hamisított belépő volt Biden beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","shortLead":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","id":"20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c62173-98f2-4fed-98e4-2c14c342dca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","timestamp":"2021. január. 16. 13:17","title":"A4-es papírra nyomtatta a húszezreseket egy tiszaföldvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni.","shortLead":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem...","id":"20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578772d-4512-445c-adf5-0a3ff8697799","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2021. január. 17. 13:47","title":"Ittasan tolatva gázoltak halálra egy gyalogost Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","shortLead":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","id":"20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9b898-d36e-4304-b94b-011339654d13","keywords":null,"link":"/360/20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","timestamp":"2021. január. 16. 09:00","title":"Financial Times: Szembe kell nézni Trump fájdalmas örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni.","shortLead":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok...","id":"202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752fdc7-cf78-4422-8894-faa5f3c058df","keywords":null,"link":"/360/202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]