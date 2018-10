Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben a szenátus republikánus többségének vezetője váratlanul bejelentette, hogy már a héten voksolnak Kavanaugh jelöltségéről.","shortLead":"Közben a szenátus republikánus többségének vezetője váratlanul bejelentette, hogy már a héten voksolnak Kavanaugh...","id":"20181002_Atfogo_de_gyors_FBIvizsgalatot_szeretne_Trump_a_megvadolt_fobirojeloltje_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae84e5-e144-4b2d-a621-9d0004580087","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Atfogo_de_gyors_FBIvizsgalatot_szeretne_Trump_a_megvadolt_fobirojeloltje_ugyeben","timestamp":"2018. október. 02. 05:55","title":"\"Átfogó, de gyors\" FBI-vizsgálatot szeretne Trump a megvádolt főbírójelöltje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény enyhítéséért vívott harcban.","shortLead":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény...","id":"20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c45a86-2d70-44ea-9ba7-4853d9520f18","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","timestamp":"2018. október. 01. 10:45","title":"Emma Watson nyílt levelet írt a nőnek, akitől megtagadták az abortuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe6e2a-8da8-4fbf-a82a-041c029f94fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 7 éve szennyezi a környezetet egy kiskunhalasi udvaron a veszélyes hulladék, melyet egy csődbe ment cég hagyott ott. A katasztrófavédelem és az Innovációs és Technológiai Minisztérium is elmondta, miért nem avatkoznak be.","shortLead":"Már 7 éve szennyezi a környezetet egy kiskunhalasi udvaron a veszélyes hulladék, melyet egy csődbe ment cég hagyott...","id":"20181001_Miniszterium_maganteruleten_all_nem_a_mi_hataskorunk_a_veszelyes_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fe6e2a-8da8-4fbf-a82a-041c029f94fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865cc2f-34f4-4d04-b270-4fae6ab5956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Miniszterium_maganteruleten_all_nem_a_mi_hataskorunk_a_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. október. 01. 19:48","title":"Minisztérium: Magánterületen áll, nem a mi hatáskörünk a veszélyes hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel járó cégvezetői állást. ","shortLead":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel...","id":"20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac3040-a7ee-444a-a5b8-0d7490d7235a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 22:48","title":"Újabb ex-képviselőjének talált új megélhetést a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést elítélő előterjesztés vitáján. A Fidesz szerint ismert a véleményük. Nincs értelme felszólalni.","shortLead":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést...","id":"20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367919-696c-4b19-89ec-6eb44cdef88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 01. 09:48","title":"Sargentini-jelentés: nem kap szót az MSZP EP-képviselője a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","id":"20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ac9c5d-033c-43bc-9086-26b9985451d7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 02. 15:49","title":"Új járatot indít Spanyolországba Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","shortLead":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","id":"20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd177a6-908a-41e4-9f62-48464fcd5be4","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. október. 02. 11:21","title":"Itt a lista: 15 fiókját bezárja az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. A háromgyermekes nők életük végéig mentesülhetnek a személyijövedelemadó-fizetés alól.","shortLead":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről...","id":"20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f86da-208c-4e4d-b063-7b0518636848","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","timestamp":"2018. október. 02. 10:34","title":"Nemzeti konzultáció: a háromgyermekes nők életük végéig adómentességet kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]