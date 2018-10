Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","shortLead":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","id":"20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c78e1-9bb1-46da-9053-52b9ad27c6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","timestamp":"2018. október. 09. 09:45","title":"Veszélyes goji bogyóra figyelmeztet a Nébih, ha megvette, inkább ne egyen belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami várhatóan az eddigi legerősebb androidos készülék lehet. A Mate 20 Próról van szó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami...","id":"20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1371c264-7a0a-490a-94d8-06bae7329a9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","timestamp":"2018. október. 08. 11:03","title":"Ez betalálhat: tényleg bivalyerős androidos telefonnal jön ki jövő héten a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a Magyar Posta közölte.","shortLead":"Ezt a Magyar Posta közölte.","id":"20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1c0052-ed75-402b-a11e-f330ffb9a9af","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","timestamp":"2018. október. 08. 15:14","title":"Heteket kell várni, mire házhoz viszik a külföldi csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel...","id":"20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7e284-42db-43c7-9956-bae649d99289","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","timestamp":"2018. október. 09. 16:19","title":"\"Én még azt hittem, hogy börtönnel büntetik\" - szülők beszélnek gyermekük coming outjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","shortLead":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","id":"20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0103d86a-42ad-4cec-b6b4-f7d9baa3fdc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","timestamp":"2018. október. 08. 05:30","title":"Szörnyű tragédia: 20 ember meghalt, amikor egy esküvői vendégeket szállító limuzin karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról, hány pszichiáter dolgozik állami alkalmazásban az országban.","shortLead":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról...","id":"20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c413b-2089-4ae4-9ad7-3a2cdc36893e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","timestamp":"2018. október. 08. 18:56","title":"Mire elég 45 gyermekpszichiáter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","shortLead":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","id":"20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029dc93d-bac2-49d4-873c-a7e0e017775c","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Csalással vádolják az idén az Év Bankárának válaszott startup-vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között egy igazán brutális is helyet kapott.","shortLead":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között...","id":"20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff13748b-d592-4f65-a244-e461a3b6d080","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","timestamp":"2018. október. 09. 10:02","title":"Itt az Intel 28 magos processzora, ami brutális erőt telepít az asztali gépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]