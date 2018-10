Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056373f2-7fdf-435a-bbfa-bb7aae54a0ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holland férfival megtörtént. És nem a szavannákon, hanem Hollandiában.","shortLead":"Egy holland férfival megtörtént. És nem a szavannákon, hanem Hollandiában.","id":"20181008_Kepzelje_el_hogy_kocog_es_egyszer_csak_belebotlik_egy_oroszlankolyokbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056373f2-7fdf-435a-bbfa-bb7aae54a0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42732358-fcd3-481d-a8f7-7b876b67febb","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Kepzelje_el_hogy_kocog_es_egyszer_csak_belebotlik_egy_oroszlankolyokbe","timestamp":"2018. október. 08. 20:56","title":"Képzelje el, hogy kocog, majd egyszer csak belebotlik egy oroszlánkölyökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben. Paár idén augusztusban - nagyjából azzal egy időben, hogy Mészáros és Tiborcz belengették együttműködésüket a műemléki ingatlanpiacon - céget alapított a villa kezelésére. A BDPST egymilliárdot költ a villa butikhotellé alakítására.","shortLead":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben...","id":"20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a8567-79f1-4489-bc77-fadfc948adcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Butikhotelt fejleszt Tiborcz a NER sétálóutcájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","shortLead":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","id":"20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa83f5-8886-425b-aede-82ec2e048a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","timestamp":"2018. október. 09. 08:49","title":"Kitalált verés miatt jelentette fel ismerőseit egy férfi, mert haragudott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c721698c-8f53-4e6d-b901-d45d2bc99eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes a téli szezon előtt tájékozódni, mert nem feltétlenül az a legdrágább abroncs, ami aztán a legjobb is. ","shortLead":"Érdemes a téli szezon előtt tájékozódni, mert nem feltétlenül az a legdrágább abroncs, ami aztán a legjobb is. ","id":"20181008_teli_gumi_abroncs_2018_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c721698c-8f53-4e6d-b901-d45d2bc99eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da31377d-11cd-4556-9407-e05409fabdd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_teli_gumi_abroncs_2018_2019","timestamp":"2018. október. 08. 14:28","title":"Most még nem késő, itt az európai autóklub nagy téligumi-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza, amikor megkérdezték, mit tettek, hogy ne kerüljön külföldre a győri cukorkagyár.","shortLead":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza...","id":"20181009_Negro_munka_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5404df41-a794-4c87-8d4a-a00be9fcb2ec","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Negro_munka_gyor","timestamp":"2018. október. 09. 09:39","title":"A kormány a Negro-gyár külföldre költözéséről: úgyis sok már a munkahely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","shortLead":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","id":"20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2667f57-b275-4f59-baaa-0d61b486780c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:24","title":"Jókora robbanás volt egy észak-ukrajnai városban, mentik az embereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa628fd5-fb60-4fd5-ab08-29218eeb23ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","timestamp":"2018. október. 08. 13:14","title":"Nem nyomoznak a két DK-s képviselő ellen, aki feljelentette magát hazaárulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]