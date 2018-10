Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy valami olyasmi.","shortLead":"Vagy valami olyasmi.","id":"20181022_Puzser_miatt_jelentkezett_be_egy_uj_jelolt_a_fopolgarmesteri_posztra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aefefd-a2f5-4fbf-97f7-41178751a70a","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Puzser_miatt_jelentkezett_be_egy_uj_jelolt_a_fopolgarmesteri_posztra","timestamp":"2018. október. 22. 13:15","title":"Puzsér miatt jelentkezett be egy új jelölt a főpolgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt. Ráadásul egy olyan nyitható tetős példányt, amit egy jachtkészítő cég nemesített. ","shortLead":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt...","id":"20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d25a226-287c-4d72-ae12-e7b5787b6535","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","timestamp":"2018. október. 21. 12:30","title":"Skorpiócsípés: teszten a legkülönlegesebb kis Abarth Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani. Válogatás a hét legolvasottabb anyagaiból. ","shortLead":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani...","id":"20181021_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535ff5b-c27e-4428-aa42-fa825683f9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 21. 12:52","title":"Tolatóradar: 500 millió forintnyi Maybachba botlottunk egy pesti tisztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénz, siker, csillogás: Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban.","shortLead":"Pénz, siker, csillogás: Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban.","id":"20181021_Divatszakertok_hiressegek_es_influencerek_a_Rahelkozeli_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57757fa-f354-45d8-a095-3070954adf31","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Divatszakertok_hiressegek_es_influencerek_a_Rahelkozeli_rendezvenyen","timestamp":"2018. október. 21. 10:30","title":"„Divatszakértők”, „hírességek” és „influencerek” a Ráhel-közeli rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és úgy tűnik, a trend a harmadik negyedévben sem változott. A bankok sorra állnak elő új konstrukciókkal.","shortLead":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és...","id":"201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a48463-5f00-44ae-9811-81d3bc626898","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","timestamp":"2018. október. 22. 09:00","title":"A vállalkozások most szinte fürödhetnek a hitelajánlatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik a Sony menetrendszerűen érkezett felsőkategóriás újdonságának a tarsolyában? Tesztünkből minden fontos részletre fény derül.","shortLead":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik...","id":"20181020_sony_xperia_xz3_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0be86-52e8-4639-8acf-43a29051ddc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_sony_xperia_xz3_teszt","timestamp":"2018. október. 20. 20:00","title":"Teszten a friss androidos telefon, melybe végre gyönyörű képernyőt tett a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak munkát, hanem attól is, nehogy olyan helyre kerüljenek, ahol nem érzik majd jól magukat. ","shortLead":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak...","id":"201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b58b2f-a57a-49dc-82df-ae0ccd5a33f8","keywords":null,"link":"/kkv/201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","timestamp":"2018. október. 22. 13:00","title":"A Y generáció már máshogyan dolgozik, de azért nekik is jól jön ez a pár tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben újították fel a szombathelyi uszodát, Hende Csaba fideszes országyűlési képviselő ígérte, olcsóbb lesz. Ez egyelőre nem így tűnik.\r

\r

","shortLead":"2017-ben újították fel a szombathelyi uszodát, Hende Csaba fideszes országyűlési képviselő ígérte, olcsóbb lesz...","id":"20181021_212_millios_minuszban_a_szombathelyi_uszoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a6f532-6174-448a-a98c-79ce50cc3efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_212_millios_minuszban_a_szombathelyi_uszoda","timestamp":"2018. október. 21. 19:17","title":"212 milliós mínuszban a szombathelyi uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]