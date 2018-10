Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő félidős választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták. ","shortLead":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i...","id":"20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14e368-86f9-4a93-aedd-ff9d737c2351","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","timestamp":"2018. október. 26. 15:00","title":"Bombáktól fél Amerika, de Trump most is olyan, mint egy troll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","shortLead":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","id":"20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2012f95d-5ca7-4aaa-a333-990c5ffa13a1","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","timestamp":"2018. október. 26. 10:49","title":"Még mindig sok a bizonytalanság a közigazgatás leépítése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc8594-5b31-4f54-8fa8-d097f9441414","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Európa története a háborúk története. A nemzetek annyira sem tisztelték egymás jogait, mint Németh Szilárd a CEU által kiadott genderszakos diplomát. Vélemény.","shortLead":"Európa története a háborúk története. A nemzetek annyira sem tisztelték egymás jogait, mint Németh Szilárd a CEU által...","id":"20181026_Gomperz_Ha_nem_figyelunk_ebbol_haboru_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc8594-5b31-4f54-8fa8-d097f9441414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ecaaf-0282-4a09-ba7e-6b4c3f53c7de","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Gomperz_Ha_nem_figyelunk_ebbol_haboru_lesz","timestamp":"2018. október. 26. 13:10","title":"Gomperz: Ha nem figyelünk, ebből háború lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","shortLead":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","id":"20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd0274-56ea-4d42-af9b-f931394ecf8d","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 26. 10:26","title":"Az egygyerekeseknek üzent a csokkal kapcsolatban az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","shortLead":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","id":"20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c8e02-d66d-4227-8349-51cdf4cb4b6d","keywords":null,"link":"/idojaras/20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 26. 22:07","title":"Visszatér a meleg, a hétvégén 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány munkájához szükséges, nélkülözhetetlen információk beszerzésével indokolták, valójában viszont maximum a propagandatevékenységét alapozhatják meg azok az EU 28 országában készült \"felmérések\", amelyet 2016-ban még \"csak\" 790 millióért végzett, jövőre viszont már több mint egymilliárdért készít majd a Századvég.

","shortLead":"A kormány munkájához szükséges, nélkülözhetetlen információk beszerzésével indokolták, valójában viszont maximum...","id":"20181027_Szazadveg_Eu28_kutatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7258d-18c1-44f9-8524-e9b7469036c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Szazadveg_Eu28_kutatasok","timestamp":"2018. október. 27. 07:00","title":"Sírni fog, ha meglátja, milyen munkát végzett rengeteg közpénzből a Századvég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.\r

","shortLead":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában...","id":"20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c360cab1-86a8-49e5-94e8-c63549462a45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","timestamp":"2018. október. 27. 17:46","title":"A listavezető otthonából hoztak el pontot Dárdaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese két vereség után a PAOK vendégeként aratott 2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében. A Vidinek így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között végezzen, és kiharcolja a továbbjutást.","shortLead":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese...","id":"20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c7b826-05f7-4957-af58-8fbb667523aa","keywords":null,"link":"/sport/20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","timestamp":"2018. október. 26. 07:39","title":"Juhász a Vidi-siker után: Helyén kell kezelni a győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]