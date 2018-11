Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk

A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja a Google Térkép. Új funkciót építettek a Google Térképbe, könnyebben elérheti a kedvenc helyeit Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban. Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban. Delta Plus: Tiborcz üzlettársa bevásárolt

Új kijevi nagykövetünk a szaktárca szerint maga kezdeményezte a tárgyalást a kijevi külügyminisztériumban. Cáfol a minisztérium: nem berendelték a követet, csak beszélgetett

Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. Handó visszavág

A kőbányai ügyfélszolgálati központ épülete nyerte el a főváros és az építész kamara közös nívódíját, de díjaztak még több másik kortárs épületet is. Nézze meg az elmúlt három év legszebbként díjazott budapesti épületeit

Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba

Kínával szemben, a térség védelmében Amerika új katonai támaszpontot fejleszt Ausztráliával együtt. Kína "agresszív gazdasági terjeszkedését" bírálta az amerikai alelnök