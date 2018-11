Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","shortLead":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","id":"20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970180a0-dc8b-4eb8-8bf7-e25d2414b06b","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","timestamp":"2018. november. 09. 10:31","title":"Szandi gyereket kíván minden nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szülei szerint a sors fintora, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később saját szülővárosában kellett meghalnia egy hasonló tragédiában. ","shortLead":"A férfi szülei szerint a sors fintora, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később...","id":"20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bcc45-4d13-47c7-95df-7b729d6c4c01","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","timestamp":"2018. november. 09. 15:48","title":"Túlélte a Las Vegas-i mészárlást a kaliforniai lövöldözés egyik halálos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","shortLead":"Modellt vált az egyetem, elszakadnak az államtól. De a működéshez pénz kell, évi akár 14 milliárd forint.","id":"20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74934640-57cd-4ec5-8ad0-2066a87df6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_MOLreszvenyekkel_indulhat_az_atalakitott_Corvinus","timestamp":"2018. november. 10. 10:20","title":"Mol-részvényekkel indulhat az átalakított Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72be262-51f1-47f7-aad2-9d720f59221c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új klippel jelentkezett Kis Grófo, aki ezúttal latinosra vette a figurát. ","shortLead":"Új klippel jelentkezett Kis Grófo, aki ezúttal latinosra vette a figurát. ","id":"20181109_Mindent_ellep_a_szotyolahej_a_sorbol_sosem_eleg__Kis_Grofo_uj_klipjeben_a_focira_bulibarozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72be262-51f1-47f7-aad2-9d720f59221c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f25c3-53fc-424e-8239-5736ffd5513b","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mindent_ellep_a_szotyolahej_a_sorbol_sosem_eleg__Kis_Grofo_uj_klipjeben_a_focira_bulibarozik","timestamp":"2018. november. 09. 09:39","title":"\"Mindent ellep a szotyolahéj, a sörből sosem elég\" – Kis Grófo új klipjében a focira bulibárózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint 50 intercity vonatra fogyott el a helyjegy a hosszú hétvégén. A MÁV-Start szerint pedig 100 többletkocsit bevetettek, és náluk nem panaszkodtak zsúfoltságra.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint 50 intercity vonatra fogyott el a helyjegy a hosszú hétvégén. A MÁV-Start szerint...","id":"20181109_Megint_hosszu_hetvege_volt_megint_hiaba_probaltak_helyjegyet_venni_50_intercityre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3108d7fc-e1ed-4015-93eb-8d5f000d193d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Megint_hosszu_hetvege_volt_megint_hiaba_probaltak_helyjegyet_venni_50_intercityre","timestamp":"2018. november. 09. 14:12","title":"Megint hosszú hétvége volt, megint hiába próbáltak helyjegyet venni 50 intercityre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","shortLead":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","id":"20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a866a2-db95-4555-b1d6-1d4f92447a71","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen védést még biztosan nem látott, mint amit ez a kisfiú apukája „segítségével” produkált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangosan imádkoznak az autóban, a jelenet egy katasztrófafilmhez hasonlít.","shortLead":"Hangosan imádkoznak az autóban, a jelenet egy katasztrófafilmhez hasonlít.","id":"20181110_Sokkolo_videon_menekul_egy_csalad_a_kaliforniai_erdotuzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ab70e-4d6d-4705-a6c8-05c9db895ec0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Sokkolo_videon_menekul_egy_csalad_a_kaliforniai_erdotuzbol","timestamp":"2018. november. 10. 07:40","title":"Sokkoló videón menekül egy család a kaliforniai erdőtűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modernkori rabszolgatartásról szól.","shortLead":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modernkori rabszolgatartásról szól.","id":"20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868341a-edca-486f-8271-99902b4f3221","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2018. november. 10. 16:23","title":"Magyar alkotás is van az Európai Filmdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]