Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","shortLead":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","id":"20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f2bf28-6802-4adf-8899-8e2e9f8ad6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","timestamp":"2018. november. 16. 12:19","title":"Gruevszki-ügy: Orbán megint fejfájást okoz az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat remek mozifilmes adaptációja bizonyítja be, hogy az erős női karakterek ma sem attól lesznek menők, ha leutánozzák a férfiakat. Hanem attól, ahogy sérülékenységüket is vállalva rálépnek az őket átverő alfahímek tökeire. Kritika.","shortLead":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat...","id":"20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace58ab8-ca3a-4816-b894-08a01d411617","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","timestamp":"2018. november. 16. 20:00","title":"Egyik oldalon az alábecsült nők, a másikon az öntelt férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Konzum és a Balatontourist-csoport is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott már eddig is, most a turisztikai cég a Konzum közvetlen tulajdonába került.","shortLead":"A Konzum és a Balatontourist-csoport is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott már eddig is, most a turisztikai cég...","id":"20181115_Atrendezik_a_Meszaroscegbirodalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fb39e-4ce9-4c96-86f2-c73b1411e714","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Atrendezik_a_Meszaroscegbirodalmat","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Átrendezik a Mészáros-cégbirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és ennek forintosítható kára is lesz – derül ki a Magyar Urbanisztikai Társaság és több más egyesület közös nyilatkozatából.\r

","shortLead":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és...","id":"20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9bf433-4937-4046-9674-8f170e3f398a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","timestamp":"2018. november. 16. 14:10","title":"\"A nagyobb nem feltétlenül jobb\" – a magasházak ellen tiltakoznak a szakmai szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország ellen a csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Groupama Arénában.\r

","shortLead":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország...","id":"20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24877318-912a-44b2-b727-ea4c2b3a3ebb","keywords":null,"link":"/sport/20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 15. 20:12","title":"Nem Dzsudzsáknak szavazott bizalmat Rossi - itt az észtek elleni kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","shortLead":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","id":"20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589b9e4f-2959-40cc-bb91-856c319c4e4a","keywords":null,"link":"/elet/20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 16. 14:34","title":"A karácsonyt még biztosan rács mögött tölti Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban csak Luxemburgban rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az EU-ban csak Luxemburgban rosszabb a helyzet.","id":"20181116_Egyre_tobb_magyar_szamit_szegenynek_pedig_dolgozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db957eb5-e9bb-4b84-a8ed-4236ea6ac44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Egyre_tobb_magyar_szamit_szegenynek_pedig_dolgozik","timestamp":"2018. november. 16. 15:44","title":"Egyre több magyar számít szegénynek, pedig dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]