Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","shortLead":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","id":"20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11391559-187f-45b2-a7d9-24fe3bdb1c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","timestamp":"2018. november. 28. 06:41","title":"A nap videója: piros lámpánál, zebránál előzött a győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de a bejelentések folyamatosan jönnek – ezt a 888.hu közölte, mikor a Klubrádió a felhívás sikeréről kérdezte Habony Árpád bulvárlapját.","shortLead":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de...","id":"20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a97e5-7735-4a85-8158-8f81d2824152","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","timestamp":"2018. november. 28. 12:54","title":"Már több mint 40 egyetemista jelentette fel tanárát Habony bulvárlapjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB kölcsön a jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd eurót ér- írja az RFI francia közszolgálati rádió hírportálja","shortLead":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB...","id":"20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08f4e7b-e70b-4ce9-93e2-a48a5c64e662","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Bődületes banki baki Moszkvában, „rossz országba” utaltak 10,5 milliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról elhíresült Hős utcai lakótömb. A tulajdoni viszonyok rendezésére kisajátítási eljárás tehet pontot, a tervezett kerítés és a biztonsági őrség kérdése pedig bíróság elé kerülhet – írja csütörtöki számában a Magyar Idők.","shortLead":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról...","id":"20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16292b82-7de3-453b-9a8e-2ac3ed5ae923","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","timestamp":"2018. november. 29. 08:19","title":"Ha a lakók nem adják, kisajátíthatják a Hős utcai gettó lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok esetleges összejátszásáról kérdezték.","shortLead":"Michael Cohen kijelentette: nem mondott igazat, amikor Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai és az oroszok...","id":"20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c5f3e1-f191-4d90-b83f-0c1085857d36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_volt_ugyvedje_beismerte_hogy_felrevezette_a_kongresszust_amikor_az_orosz_befolyasrol_kerdeztek","timestamp":"2018. november. 29. 16:53","title":"Trump volt ügyvédje beismerte, hogy félrevezette a kongresszust, amikor az orosz befolyásról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","shortLead":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","id":"20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d825a2-56ac-4ba1-9ed0-2261b463ebf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","timestamp":"2018. november. 28. 10:22","title":"Megint filmre viszik Roald Dahl műveit, de most animációs sorozatként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","id":"20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44619ec8-663a-4bc4-8949-ba6d0d1ede07","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2018. november. 29. 16:37","title":"Újabb bíróság támadta meg a hajléktalantörvényt az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Chrome-ba is bevezetik a gesztusvezérlés lehetőségét. Elég lesz csak söpörni egyet az ujjunkkal, ha lapozni akarnánk az oldalak között.","shortLead":"Az androidos Chrome-ba is bevezetik a gesztusvezérlés lehetőségét. Elég lesz csak söpörni egyet az ujjunkkal, ha...","id":"20181128_google_chrome_bongeszo_gesztusvezerles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1a052f-03c3-49f1-9873-066224a3d44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_google_chrome_bongeszo_gesztusvezerles","timestamp":"2018. november. 28. 16:03","title":"Olyan funkció jön a Chrome-ba, amiért minden androidos nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]