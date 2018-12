Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","shortLead":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","id":"20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675a7f49-059e-4523-9c33-3fa76c38f784","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","timestamp":"2018. december. 14. 11:20","title":"TGM: Mit tegyen a parlamenti ellenzék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","shortLead":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","id":"20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6bd341-f74c-4f11-86df-85d367425de6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Csaknem egy tonna gyanús potencianövelőt és hormontablettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiszáradt és sokkos állapotban volt.","shortLead":"Kiszáradt és sokkos állapotban volt.","id":"20181214_Meghalt_egy_heteves_menekult_kislany_akit_orizetbe_vettek_a_mexikoi_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a659b51c-f80c-4e22-8791-ab97c94be9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Meghalt_egy_heteves_menekult_kislany_akit_orizetbe_vettek_a_mexikoi_hataron","timestamp":"2018. december. 14. 08:11","title":"Meghalt egy hétéves menekült kislány, akit őrizetbe vettek a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832e240a-41a9-43cd-bfc7-4931a357620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt utaztak egy repülőn. Az eset még januárban történt. ","shortLead":"Együtt utaztak egy repülőn. Az eset még januárban történt. ","id":"20181215_Kilenc_ev_borton_repulogep_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832e240a-41a9-43cd-bfc7-4931a357620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dd7d81-681d-481b-8aa0-41ab23ad5cdf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Kilenc_ev_borton_repulogep_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. december. 15. 11:20","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki a mellette alvó nő nadrágjába dugta a kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás...","id":"20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464f9fff-3222-4e02-b3a6-3f7716671698","keywords":null,"link":"/sport/20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2018. december. 15. 12:31","title":"Hosszú megállíthatatlan: megvan a negyedik vb-aranya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól tartanak, a hajléktalanok kihűlnek.","shortLead":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól...","id":"20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1636e-8d98-41fe-bb8b-fd9a10554f95","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","timestamp":"2018. december. 15. 15:07","title":"A hideg és a havazás miatt egyre több hajléktalan megy a szállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva maradt a kérdés. A munkaadók és a munkavállalók korábban nem tudtak megállapodni az emelésről, ezért mindkét fél azt várta, hogy majd a kabinet dönt. Két megoldás kínálkozik.","shortLead":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva...","id":"20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc937b-ca9c-4032-bac8-b6aa0487ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","timestamp":"2018. december. 15. 10:14","title":"Vakarózik a kormány a minimálbér-emeléssel, ami már közelítené a spanyol összeg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]