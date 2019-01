Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","shortLead":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","id":"20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c7a552-1603-463b-9a7a-cf01ede9940a","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","timestamp":"2019. január. 20. 19:52","title":"Állandó fájdalommal él az izomsorvadásos kislány, a család még reménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett eredménye.","shortLead":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett...","id":"20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a05da-039b-4760-b4ae-351dae8b16e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","timestamp":"2019. január. 21. 14:33","title":"Sorra törlik a videókat a YouTube egyik legrégibb és legjobban pörgő csatornájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","shortLead":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","id":"20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cd5d04-1623-4a68-81ca-899d917661a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","timestamp":"2019. január. 21. 11:11","title":"Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","shortLead":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","id":"20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00112e75-711d-4851-97a9-61f33cbac20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","timestamp":"2019. január. 21. 17:05","title":"Vidékre koncentráltak a szervezők, ezért voltak kevesebben a szombati tüntetésen a SZEF elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit kellene játszaniuk a lehető legjobb helyezésért Norvégiával. ","shortLead":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit...","id":"20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241279ca-3aac-4ce5-a4dd-be74c3531dbf","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","timestamp":"2019. január. 21. 15:55","title":"Kézilabda-vb: így akár még ötödik is lehet a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]