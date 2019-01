Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","shortLead":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","id":"20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbb6bb-70a4-453f-9cce-edf99ea271e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","timestamp":"2019. január. 22. 07:40","title":"Egyre több magyar megy Ausztriába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagennél az idei év már az új Golfról fog szólni, melynek egyik példányát most álcázás nélkül sikerült lencsevégre kapni.","shortLead":"A Volkswagennél az idei év már az új Golfról fog szólni, melynek egyik példányát most álcázás nélkül sikerült...","id":"20190122_elso_fotok_a_mcdrivenal_bukott_le_a_vadonatuj_8as_vw_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2f47e5-1881-4635-86c9-a8ac151620a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_elso_fotok_a_mcdrivenal_bukott_le_a_vadonatuj_8as_vw_golf","timestamp":"2019. január. 22. 08:21","title":"Első fotók: a McDrive-nál bukott le a vadonatúj 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot kérdéseire.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot...","id":"20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23671e9e-59ed-4163-81d1-f5577ea92b90","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 22. 16:53","title":"Szél Bernadett megkérdezte Orbánt, miért ment el a diktatúrát pártoló brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","shortLead":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","id":"20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311e267-ce50-49b4-83dc-a9f6d6e7404c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","timestamp":"2019. január. 22. 19:52","title":"Pont a tüntetők felett kapcsolt ki a közvilágítás Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","shortLead":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","id":"20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7d2cc-aabc-4e4a-9d34-d22591ffe5dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:54","title":"Brexit: a brit parlament elé vinnék az újabb népszavazás ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát szeretné a munkáltató finanszírozni.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát...","id":"20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dd3d00-37ba-422e-98be-1dc278785947","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 21. 11:39","title":"Az adózással is jól járhat a cég, ha közösségi autóba ülnek a dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","shortLead":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","id":"20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c08b5f-e659-4cbf-af67-35bc3271cd01","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","timestamp":"2019. január. 23. 07:04","title":"Egy időre Pápára költöztetik a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]