[{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb prognózist is készíteni. Ehhez viszont a zsebünkben lapuló készülékekre lenne szükségük.","shortLead":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb...","id":"20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9b8f4-3019-495c-bb8b-573cd26d81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 13:03","title":"Tűpontos időjárás-előrejelzések jöhetnek, de ehhez kénytelenek belenyúlni a zsebünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","shortLead":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","id":"20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cb496-e90b-4e50-8486-685da2541671","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 12:12","title":"Megnőhet a terrortámadások kockázata a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.","shortLead":"Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés...","id":"20190122_Szigoritana_a_letelepedesi_kotvenyek_kiadasat_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a0986-bc6c-4bc4-b75d-8edd3f1ecdc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Szigoritana_a_letelepedesi_kotvenyek_kiadasat_az_EU","timestamp":"2019. január. 22. 09:56","title":"Szigorítaná a letelepedési kötvények kiadását az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","shortLead":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","id":"20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff347-5ad8-4bb1-9d48-8d824fb84527","keywords":null,"link":"/elet/20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Baleset érte, halálra fagyott a bikinis túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","shortLead":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","id":"20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a580f-1d39-46fb-bd6c-0a526de0ccea","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 22. 10:38","title":"Rektor: Nem indul vizsgálat a szegedi egyetem rektorhelyettesének \"ügyében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint ezek a programok pénzmosásra és az adóelkerülésre is lehetőséget adnak, továbbá nem eléggé átláthatóak. ","shortLead":"Az EB szerint ezek a programok pénzmosásra és az adóelkerülésre is lehetőséget adnak, továbbá nem eléggé átláthatóak. ","id":"20190123_Brusszel_figyelmeztet_a_letelepedesi_kotvenyek_veszelyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97b212a-e78a-4e27-a4b6-5e668b045ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Brusszel_figyelmeztet_a_letelepedesi_kotvenyek_veszelyesek","timestamp":"2019. január. 23. 14:41","title":"Brüsszel figyelmeztet: a letelepedési kötvények veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","shortLead":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","id":"20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecd8c7f-3885-4a5b-aad9-d5e53fbc7d24","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. január. 23. 05:50","title":"A BKK vezérigazgatójának leváltásáról dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás esküvőjén készült. A képeken a párt jelenlegi vezetőjének felesége náci karlendítésre emlékeztető kézmozdulatokat tesz.","shortLead":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás...","id":"20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a256d1-d27f-4fe3-826c-4d404f8ced2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","timestamp":"2019. január. 23. 14:50","title":"Vona: Vállalhatatlan a náci karlendítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]