Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","id":"201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2067c771-75e5-416e-9581-d0ef1f0c362e","keywords":null,"link":"/vilag/201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","timestamp":"2019. február. 16. 08:30","title":"A humorban és az üzletben sem ismer tréfát, legújabb poénja, hogy ukrán elnök akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","shortLead":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","id":"20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2189a7-1675-41da-be92-c3eaca425dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","timestamp":"2019. február. 15. 22:35","title":"Felminősítette Magyarországot az Standard & Poor's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8e882-d11b-41bc-8cee-02cda5e3f2c6","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Munkatársunk beszélt azzal a férfival, aki megakadályozta, hogy a kocsijába beszálljon a fegyveres bűnöző.","shortLead":"Munkatársunk beszélt azzal a férfival, aki megakadályozta, hogy a kocsijába beszálljon a fegyveres bűnöző.","id":"20190215_Teljesen_orult_tekintete_volt__mondja_a_szokott_fogyoly_altal_megtamadott_Mercedestulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69c8e882-d11b-41bc-8cee-02cda5e3f2c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d278e48-c243-4b88-836c-595ba36c8a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Teljesen_orult_tekintete_volt__mondja_a_szokott_fogyoly_altal_megtamadott_Mercedestulajdonos","timestamp":"2019. február. 15. 13:47","title":"\"Teljesen őrült tekintete volt\" – mondja a szökött fogoly által megtámadott Mercedes-tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","shortLead":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","id":"20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c84dd-d201-4dd8-94ed-2c8a6addc9a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","timestamp":"2019. február. 15. 14:47","title":"Eurovízió: A Dal legfiatalabb versenyzője csak szeretné jól érezni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó szervezet azonosította a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett tavalyi merényletkísérlet két eddig ismert gyanúsítottjátm Anatolij Vlagyimirovics Csepiga ezredest, és Alekszandr Jevgenyijevics Miskin katonaorvost is.\r

","shortLead":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó szervezet azonosította a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett...","id":"20190214_Bemutatta_a_Szkripalugy_harmadik_gyanusitottjat_egy_brit_oknyomozo_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6cae0-2836-4492-9654-cff70ec7a7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Bemutatta_a_Szkripalugy_harmadik_gyanusitottjat_egy_brit_oknyomozo_oldal","timestamp":"2019. február. 14. 19:22","title":"Kiderítették, hogy kicsoda a Szkripal-ügy harmadik gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok Montana államban, most egy ugyancsak a jég miatt életveszélybe került sast mentettek meg Michiganben. A mentőakcióról videói is készült.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok...","id":"20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef1300-f585-43a2-a5fe-32c8fe0bb78f","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","timestamp":"2019. február. 15. 14:16","title":"Videóra vették egy sas megmentését, akinek jéglabda ragadt a farkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","shortLead":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","id":"20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240faf54-42b4-4564-8b25-5046c7bcdca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","timestamp":"2019. február. 15. 13:19","title":"Ombudsman: Jogot sért a kórház, ha elválasztja édesanyját az újszülöttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","shortLead":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","id":"20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62982be0-0523-4838-8df3-0ffdfabd9412","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","timestamp":"2019. február. 15. 12:08","title":"Kétmilliót lopott a kasszából a szálloda recepciósa, de az egészet elbukta sportfogadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]