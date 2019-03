Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","shortLead":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","id":"20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c8f45b-1e55-4d87-a160-aa4bdc2fec07","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","timestamp":"2019. március. 12. 11:16","title":"Családtag lopta el a pónit, drogot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagy ember volt a Vatikánban, de utolérte az igazságszolgáltatás.","shortLead":"Nagy ember volt a Vatikánban, de utolérte az igazságszolgáltatás.","id":"20190313_Hat_ev_bortont_kapott_a_pedofil_biboros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d0c51-7819-490e-98e9-b941546defac","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Hat_ev_bortont_kapott_a_pedofil_biboros","timestamp":"2019. március. 13. 07:20","title":"Hat év börtönt kapott a pedofil bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel mintegy bevallva, hogy az emiatt aggódóknak volt némi igaza.\r

","shortLead":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel...","id":"20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd2944-ff0c-4690-89b9-1b292d8d08c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","timestamp":"2019. március. 12. 21:36","title":"Előremenekül a kormány, növeli a közigazgatási bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán Viktornak nyújtott. A hvg.hu munkatársai ezt elemezték élő Facebook-közvetítésünkben, illetve olvasóink kérdéseire válaszoltak. ","shortLead":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán...","id":"20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f1396c-b5cc-4cbc-b497-f0f39dc3af04","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 19:10","title":"Tulajdonképpen miért is jött Budapestre Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz bajnokcsapat kétgólos hátrányról kezdi kedden az Atlético Madrid elleni hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az olasz bajnokcsapat kétgólos hátrányról kezdi kedden az Atlético Madrid elleni hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190312_juventus_atletico_madrid_manchester_city_schalke_04","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c07475-4199-4985-8c22-e42d716ba806","keywords":null,"link":"/sport/20190312_juventus_atletico_madrid_manchester_city_schalke_04","timestamp":"2019. március. 12. 12:24","title":"A túlélésért küzd meg este a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","shortLead":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","id":"20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4383-0acb-469f-a7bd-06b9928d720b","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","timestamp":"2019. március. 11. 20:54","title":"Új pontszerző szabályt vezettek be a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil B-tervvel rendelkezik egy esetleges vészhelyzet esetére. Most Richard Yu vezérigazgató erősítette meg, hogy ez tényleg így van.","shortLead":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil...","id":"20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44263a41-b96f-4d77-bab1-465ff41713a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","timestamp":"2019. március. 13. 12:03","title":"A Huawei már tudja, mi jöhet az Android után, sőt már meg is csinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig döntsön, aláveti magát a pártfegyelemnek, vagy megy Isten hírével. Az erről szóló elemzés az e heti HVG-ben olvasható.","shortLead":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig...","id":"20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ea5de3-9998-4bbf-8d33-ca2fe1888bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Miért rugózik Weber a CEU-n? Hogy Soros kedvére kelljen engednie Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]