[{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f65f58-02e4-400a-a64c-315534c24b61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint hatalmas lökést adna a magyar labdarúgó-válogatottnak, ha csütörtökön győzne az Európa-bajnoki selejtezősorozat rajtján, Szlovákia vendégeként.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint hatalmas lökést adna a magyar labdarúgó-válogatottnak, ha csütörtökön győzne...","id":"20190318_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_labdarugo_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f65f58-02e4-400a-a64c-315534c24b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b3eb47-3f29-4937-9cbb-cd2d060dca34","keywords":null,"link":"/sport/20190318_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_labdarugo_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 18. 20:34","title":"Rossiék úgy ismerik a szlovákokat, mint saját magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul, de az emberiség egészen korán elkezdte tisztítani a fogait, mert kellettek a túléléshez. A receptek és praktikák túlnyomó része már inkább múzeumba való, egyes elképzeléseket viszont igazolt a modern tudomány. Hogyan jutottunk el a fadarabok rágcsálásától az okostelefonos applikációkkal összekötött fogkefékig?","shortLead":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul...","id":"20190318_A_fogmosas_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c0b424-9457-4636-83ea-bac998d776e6","keywords":null,"link":"/elet/20190318_A_fogmosas_tortenete","timestamp":"2019. március. 18. 11:30","title":"A túlélésért kezdtünk el fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások feltöltését inkább erre specializálódott vállalkozásokra bízzák. Jobb lenne, ha a munkáltatók változtatnának a szemléletükön, mert a „kölcsönmunkás” gyorsan odébb áll.","shortLead":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások...","id":"20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6105bea-b017-49d4-80e2-d5e25d26b842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","timestamp":"2019. március. 18. 14:00","title":"„Az ukrán vendégmunkás már lejárt lemez, jönnek a burmaiak és a vietnamiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","shortLead":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","id":"20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707da712-0383-4cbd-a05f-6ab3c378e3e1","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","timestamp":"2019. március. 17. 13:29","title":"Letiltja Michael Jackson dalait a brit X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57668b81-4726-4c85-ae4e-b228111112f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lustaság és rossz életmód elleni harc jegyében kezdett úszni.","shortLead":"A lustaság és rossz életmód elleni harc jegyében kezdett úszni.","id":"20190317_Atuszta_a_6_fokos_Balatont_a_taxisofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57668b81-4726-4c85-ae4e-b228111112f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bc9567-8032-4efc-862e-14fbf2b7f676","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Atuszta_a_6_fokos_Balatont_a_taxisofor","timestamp":"2019. március. 17. 20:34","title":"Átúszta a 6 fokos Balatont a taxisofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8b3fa-b08b-4b71-995d-ed69207a300c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután nem akarta odaadni a kívánt értékeit, a támadó ököllel ütötte áldozatát a buszmegállóban.","shortLead":"Miután nem akarta odaadni a kívánt értékeit, a támadó ököllel ütötte áldozatát a buszmegállóban.","id":"20190318_14_eves_fiu_rabolt_ki_egy_masikat_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa8b3fa-b08b-4b71-995d-ed69207a300c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2bead-d496-41d9-961b-e31f91c64f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_14_eves_fiu_rabolt_ki_egy_masikat_Gyorben","timestamp":"2019. március. 18. 12:07","title":"14 éves fiú rabolt ki egy másikat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]